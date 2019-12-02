Nato zirvesi, büyüme ve enflasyon verileri...

- Gündemi etkileyecek önemde bir haber veya gelişmenin olmadığı son dönemde, Türk mali piyasalarının sakin hatta yatay seyri dikkatlerden kaçmıyor.
- Geride bıraktığımız hafta, haftaya psikolojik 5,70 sınırından başlayarak ve hafta içi 5,80 yolculuğu yapan USD/TRY kuru, haftayı 5,75 seviyelerinde tamamladı.
- Geride bıraktığımız hafta bültenimizde belirttiğimiz 3 ana gündem maddesi olan ABD-Çin ticaret müzakereleri, 12 Aralık tarihinde sonuçlanacak İngiltere seçimleri ve TCMB olağan Para Politikası Kurulu toplantısının yanı sıra, yarın başlayacak Nato liderler zirvesi yakından takip edilecek.
- Nato zirvesine yönelik önemli satır başları arasından Barış Pınarı Harekatına destek isteneceği diğer bir deyişle terör örgütlerine karşı yürütülen harekatın ittifak tarafından da kabul görmesi bekleneceğini düşünüyoruz. Öte yandan, Suriyelilerin yeniden evlerine dönebilmeleri
- için iskan amaçlı fon kurulmasının da talep edileceğini düşünüyoruz.
- Elbette bu kadar önemli bir zirvede, Pentagon yetkilileri ile S-400 mevzusunun da görüşüleceğine kesin gözüyle bakıyoruz. Füzelerin kutularından çıkarılması ve test işlemlerine başlanması ardından ABD yönetiminin füzelerin ambara kapatılması önerisini yineleyeceği, aksi takdirde bekleyen yaptırımlara işaret edileceğini öngörüyoruz.
- Elbette, Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Nato zirvesinden nasıl döneceğini de henüz kestiremiyoruz. Bir tarafta askeri harekata destek aranacakken, diğer taraftan AB’nin ağır topları olan Almanya, İngiltere ve Fransa ile gündem dışı toplantıların nasıl cereyan edeceğini hep birlikte izleyeceğiz.
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