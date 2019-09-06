Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, narenciye sektörünün yaşaması için Cypfruvex’in önemli olduğunu belirtti.

Bakan Oğuz, Cypfruvex Yönetim Kurulu ile Cypfruvex tesislerinde biraraya geldi.

Bakanlık açıklamasına göre Dursun Oğuz, verimli bir narenciye sezonu geçirilmesi için görüş alışverişinde bulundu. Bakan Oğuz, kurumun daha iyi noktalara taşınması gerektiğine dikkat çekti. Kurumun yeni Yönetim Kurulu’nu da tebrik eden Bakan Oğuz, yapılacak çalışmaları bakanlık olarak yakından takip edeceklerini söyledi.

Bakan Oğuz, Cypfruvex’in narenciye sektöründe ve ülke için önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, narenciyenin geleceği ile ilgili planlama çalışmalarının başlatılacağını ifade etti.