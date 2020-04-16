Narenciye ihracatçıları teşvik primlerini bekliyor

Narenciye ürünlerini yurt dışına ihraç eden Narenciye İhracatçılar Birliği kendilerine ödenmesi gereken teşvik primlerinin Ticaret Dairesi Müdürü Gökpınar’ın evraklarını reddetmesi sonucunda halen alamadıkları iddia edildi

Niyazi Ergülen

Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği Başkanı Fethi Bardakcıoğlu Ticaret Dairesi müdürlüğüne ihracat teşvik evrakları hazırladıklarını ve Ekonomi Bakanı onay verirken Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar’ın kendilerine ‘gidin size siyasetçiler avans çıkarsın’ diyerek patavatsızlık ettiğini iddia etti..

Bardakcıoğlu Halkın Sesi’ne yaptığı açıklamada Kıbrıs Türk Narenciye İhracatçılar Birliği olarak Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar ı ihracat teşvikleriyle ilgili evrakları hazırlayıp ziyaret ettiklerini söyleyerek “Müdür bize alaycı ve patavatsızca gidin siyasilere size avans çıkartsınlar” dedi. Oysa Ekonomi Bakanlığının onay verdiğini ancak Ticaret Dairesi Müdürünün kendilerini siyasetçilere yolladığına vurgu yapan Bardakçıoğlu Bakanlığın onay vermesine rağmen evrakların işleme konmadığını iddia etti..

Fethi Bardakçıoğlu Bakanın bilgisi olmasına rağmen müdürün evrakları reddedip işi yokuşa sürdüğünü ifade etti.

Oysa biz ihracatçılarında her esnaf her iş sahibi gibi Korona virüs mağduru olduğunu iddia eden Bardakçıoğlu, zor günler geçirdiklerini ihracat priminin yüzde yetmişini ödenmemesi halinde kestikleri çeklerin öteleneceğini ve zor durumda kalacaklarını açıkladı.