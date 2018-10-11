Müteahhitlerin eylemi bir hafta ertelendi

Müteahhitler Birliği “Başbakan Tufan Erhürman’ın müteahhitlerin alacaklarının ödenmeye başladığını ve ihalelerde dövizdeki hareketlilikten kaynaklanan fiyat farklarının ödenmesi çalışmalarında önemli ölçüde yol alındığını açıklaması” üzerine bir hafta ertelediğini duyurdu

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), yarınki eylemini, “Başbakan Tufan Erhürman’ın müteahhitlerin alacaklarının ödenmeye başladığını ve ihalelerde dövizdeki hareketlilikten kaynaklanan fiyat farklarının ödenmesi çalışmalarında önemli ölçüde yol alındığını açıklaması” üzerine bir hafta ertelediğini duyurdu.

KTİMB’den yapılan yazılı açıklamada, Birliğin, müteahhitlerin birim fiyatları ile izharat – avans ve fiyat farkı konularında yaşanan sorunların giderilememesi ve Birlik mensuplarının Devletten alacaklarını tahsil edememesi gerekçeleriyle yarın araçlı eylem yapma kararı aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, eylemin, Tufan Erhürman’ın müteahhitlerin alacaklarının ödenmeye başladığını ve ihalelerde dövizdeki hareketlilikten kaynaklanan fiyat farklarının ödenmesi çalışmalarında önemli ölçüde yol alındığını açıklaması üzerine bir hafta süre ile ertelendiği kaydedildi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Bu ödemelerin adaletli olmasını istiyoruz. Partililerin öne alınarak, daha geçmiş zamandan beridir ödeme bekleyen, gerçekten öncelikli olarak hak sahibi olanların sonraya atılmasını kabul etmeyiz. Bu nedenle önümüzdeki bir hafta boyunca bu işlemlerin usulüyle yapılıp yapılmadığını gözlemleyeceğiz” dedi.