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"Müteahhitlerimizin iflasına seyirci kalmayacağız"

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"Müteahhitlerimizin iflasına seyirci kalmayacağız"
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, müteahhitlerin devlet ve belediyelerden alacakları konusunda beklemeye tahamüllerinin kalmadığını belirtti.

Üyelerinin iflasına seyirci kalmayacaklarını söyleyen Gürcafer, Birlik Yönetim Kurulu’nun bu akşam toplanarak gereğini yapacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Gürcafer yaptığı yazılı açıklamada, üyelerinin devletten ve belediyelerden alacakları konusunda yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için daha fazla beklemeye tahammülleri kalmadığını belirtti.

“Devlet kamu çalışanlarının ödemesini değil sekiz ay, sekiz gün geciktirse memleket yıkılır. Ancak unutulmamalıdır ki, devlet sadece kamu çalışanlarından ibaret değildir. Firmalarımız tükenme noktasına gelmiştir. Çalışanını ödemekte zorlanan ve iflasın eşiğinde olan firmalarımız bulunmaktadır” ifadelerini kullanan Gürcafer, firmaların iflasına seyirci kalmayacaklarını bildirdi.

Gürcafer, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu’nun bu akşam toplanarak “gereğini yapacağını” duyurdu.

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