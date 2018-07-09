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"Müteahhitler aylardır devletten alacaklarını alamıyor"

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"Müteahhitler aylardır devletten alacaklarını alamıyor"
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, aylardır devletten alacaklarını alamayan müteahhitlerin ‘devlete iş yapmama’ noktasına geldiği uyarısında bulundu. 
Gürcafer, yaptığı yazılı açıklamada, müteahhitlerin alacaklarını alabilmek için erken seçimin sonuçlanmasını, Türkiye ile ekonomik protokolün imzalanmasını ve bütçenin geçmesini beklediğini belirterek, tüm bunlar aşılmışken şimdi de “kontrollük kavgasından” dolayı ödemelerin yapılmadığını ileri sürdü. 
Gürcafer, “Tüm dünya reel sektörü geliştirerek, ekonomiyi büyütmenin peşinde iken bizler maalesef sözden eyleme geçememekte, bırakın ileriye gitmeyi mevcudu dahi koruyamayıp geriye doğru gitmekteyiz” dedi.
Müteahhitlerin devlete yaptıkları işlerin karşılığını dahi alamadığını, aylardır ödeme bekleyen üyelerin sorunun aşılması için çare üretilmesini beklerken daha da kaosa sürüklendiğini ifade eden Gürcafer, şöyle devam etti: 
“Erken seçim kararı ve buna bağlı olarak ekonomik protokolün gecikmesi ve bütçenin onaylanması sorunları aşıldı derken başlayan kontrollük kavgası, müteahhitlerimizin ödemelerini almalarının önündeki yeni engel olarak karşımıza çıkmıştır. Döviz karşısında zaten zibile dönmüş olan alacaklarını almak isteyen müteahhitlerimiz tenis topu gibi bir oraya bir oraya atılıyor. Hal böyle iken, camiamızdaki herkes ‘devlete iş yapmama’ noktasına gelmiştir. Zaten bu sistemsizlik ve karmaşa ortamında kimse bizden Devlete iş yapmamızı bekleyemez ve bunun neticesinde olacaklardan da bizi sorumlu tutamaz.”

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