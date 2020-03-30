"Müşterilerimizi ekonomik olarak rahatlatmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Ülkemizin bankacılık sektöründe hızlı büyüyen ve güven veren yerel bankalarından Capitalbank dünyada ve ülkemizde hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sıkıntıları dikkate alarak müşterileri ekonomik olarak mağdur etmemek ve rahatlatmak için uygulamaya koyacağı bazı tedbirleri kamuoyu ile paylaştı.

Capitalbank Yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun önderliğinde yaptığı toplantı sonucunda aldığı kararları Tekin Arhun aracılığıyla duyurdu.

“İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ BU DÖNEMDE KAR ETME GİBİ BİR AMACIMIZ ASLA YOKTUR”

“Önce sağlık! Evde kal!” diyerek sözlerine başlayan Tekin Arhun, şöyle devam etti:

‘Sağlık krizinden ne kadar zamanda çıkacağımız, ekonomik boyutlarının ne olacağı şu an belli değildir. Personelimiz ilk günden itibaren sağlığınızı koruyarak ihtiyaçlarınıza cevap verebilmek için özveri ile çalışmaktadır. Bilinmelidir ki, Capitalbank tüm müşterilerine ekonomik yönden esneklik sağlamak için seferber olmuştur. Ayrıca tüm imkanlarımızı devletimizin emrine sunmuş durumdayız. İçinde bulunduğumuz bu dönemde kar etme gibi bir amacımız asla yoktur.Bankaları reel sektördeki herhangi bir şirketten farklı görmemek gerektiğini ve çözümü sadece bankalardan beklemenin yanlış olduğunu vurgulamak isterim. Sektörlerin ve kişilerin yeniden ayağa kalkması için Capitalbank üzerine düşeni fazlasıyla yapmaya hazırdır ve hem devletimiz hem de paydaşlarımızla konuyu sürekli istişare ederek gereken her türlü desteği vermeye devam edecektir.’

Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı ekonomik tedbirler paketinden sonra Capitalbank Yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun önderliğinde yeniden bir araya geldi. Toplantı sonucu Tekin Arhun tarafından yapılan açıklama ve Capitalbank tarafından kredilerle ilgili uygulamaya geçirilecek ek tedbirler aşağıdaki gibidir:

FAİZ İNDİRİMİ:

Ticari ve bireysel tüm kredi müşterilerimizin; Borçlu Cari Limitli ve Taksitli hesaplarının faiz oranları, mevcut faiz oranları gözetilerek 3 aylık dönem için Türk Lirası’na %5, Yabancı Paraya %2,5 puan düşürülecektir ve Mart, Nisan, Mayıs aylarının sonuna tahakkuk edecek faizler (faizin faizi alınmayarak) 30 Haziran 2020 tarihine ertelenecektir.

12 AY’A KADAR TAKSİT ERTELEME:

Ticari ve bireysel tüm kredi müşterilerimizin; Türk Lirası ve Yabancı Para Taksitli Kredi hesaplarına3 ay taksit alınmayacaktır.Ertelenen taksitler talep edildiği takdirde12 aya kadar(31 Haziran 2021) ertelenebilecektir. Ertelenen taksitlerde Türk Lirası’na %12 ve Yabancı Paraya %5 faiz uygulanacaktır.

KREDİ KARTLARI:

Kredi kartlarında asgari ödeme tutarı 3 aylık süre için %20 yerine %1 olarak uygulamaya alınmıştır, ilgili dönem için gecikme faizi uygulanmayacaktır. Talep eden müşterilerimize Genel Müdürlük Kredi Komitesi onayı ile kart limiti %50 artırılacak, 3 aylık dönem için faiz aylık %1 olarak uygulanacaktır. Ayrıca temel gıda maddeleri, akaryakıt ve sağlık harcamaları faizsiz olarak 1 ay ertelenecektir.

Ülkemizin ve tüm dünyanın Covid-19 salgınından bir an önce kurtulmasını; yardımlaşma ve dayanışma içerisinde bu süreci en erken zamanda atlatmamızı dileriz.