MOSAD işçi havuzu oluşturuyor

Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Hüseyin Ciddi, İş hacmi zora giren işyerlerinin işçilerini işten çıkarmayı düşünmeye başladığını belirterek, yaşanan bu sebepten bazı işyerlerinde işçi eksikliği problemiyle yüzleşen işletmeler olduğuna dikkat çekerek, bu kaosun en hafif şekilde atlatabilinmesi için oluşturulacak işçi havuzunda hem iş verenin hem de işçilerin mağduriyetinin bir nebzede olsa azalacağını düşündüklerini ifade etti

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSAD), Covid-19 sürecini ve sonrasını değerlendirmek üzere üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda MOSAD Başkanı Hüseyin Ciddi ve Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk hazır bulundu. Üyelere yönelik gerçekleşen toplantıda Covid-19 sürecinde kapalı kalan iş yerlerinin bundan sonraki süreçte karşılaşacakları sıkıntılar ele alınarak bilgilendirme yapıldı.

Toplantı neticesinde MOSAD bünyesinde işçi havuzu oluşturma kararı alındı.

Toplantıda konuşan Ciddi, tüm sektörleri etkileyen Covid-19’un mobilya sektörünü de ciddi anlamda etkilediğini belirterek, bu süreçte kapalı olan iş yerlerinin yaşadıkları sıkıntıları ele aldı.

İş hacmi zora giren işyerlerinin işçilerini işten çıkarmayı düşünmeye başladığını belirten Ciddi, salgın nedeni ile ülkelerine dönen Türkiye ve üçüncü ülke vatandaşlarının da adaya henüz dönüş yapamadığına dikkat çekti. Ciddi, yaşanan bu sebepten bazı işyerlerinde işçi eksikliği problemiyle yüzleşen işletmeler olduğuna dikkat çekerek, bu kaosun en hafif şekilde atlatabilinmesi için oluşturulacak işçi havuzunda hem iş verenin hem de işçilerin mağduriyetinin bir nebzede olsa azalacağını düşündüklerini ifade etti.

“Oluşturacağımız işçi havuzumuzun her zaman aktif olacağını düşünerek sadece bu süreçte değil her zaman için ihtiyacımız olan veya durdurmak istediğimiz ustalarımızı buraya başvurarak çözüm şansımız olduğunu hatırlatmak isteriz” diyen Ciddi, işletmelerinde işçi durdurmak isteyen veya işyerine işçi arayan üyelerin 0548 868 24 24 numaralı telefondan derneğin telefon veya whatsapp ile işine son verilecek veya aranan işçi kriterlerini bildirmelerinin yeterli olacağını söyledi.