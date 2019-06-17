Moody's Türkiye'nin kredi notunu 1997 yılındaki seviyeye düşürdü ​

- Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, 13 Mart 1997’de Türkiye’nin notunu B1 yani yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altına çekmesi ardından geçen koskoca 16 senelik mücadele ile Türkiye 16 Mayıs 2013’te yatırım yapılabilir not seviyesini geri almıştı
- Yatırım yapılabilir not seviyesi ise sadece 3 sene korunabildi. Notun 2016’da bir kez, 2018’de 2 kez indirilmesi ardından, Cuma gecesi açıklanan karar ile yeniden 1997 yılındaki seviyeye, yani yüksek spekülatif sınıfa geri dönmüş olduk
- Türkiye’nin kredi notunu bir kademe düşürülmesi belki şu aşamada not indirimi beklemeyen piyasaları tarafından sürpriz olsa da, kanımca, işin daha da ilginç tarafı,notun görünümünü de negatife çekilmesi oldu. Yani yakın vadede notun yeniden düşürülme ihtimali var!
- Raporda kullanılan sert dil dikkatimizden kaçmazken, devamında S-400 meselesi nedeniyle yaptırımların başlaması durumunda, Türkiye’ye IMF kapısının da kapanacağına yer verildiğini hatırlatalım
- Moody’s tarafından Cuma gece yarısı yayımlanan değerlendirmede, olası bir ödemeler dengesi krizine dem vurulmuş.
- Değerlendirmenin devamında, ekonominin dışa bağımlılığı ve bunun her geçen gün artan maliyetlerle yapıldığı ve dahası her yıl gereken yüksek tutarlı borç çevirmenin kabiliyetine olan güvenin azalmasının da altı çizilmiş
- Hükümetin uyguladığı politikaların daha fazla reaktif olduğu ve proaktif olmadığını söyleyen Moody’s, ekonomide var olan zayıflıkları giderecek ve yatırımcı güvenini artıracak ekonomik reformları uygulamak yerine, sorun çıkınca sorunu çözemeye yönelik geçici adımları atıldığını; bunun da kısa vadede büyümeyi artırmaya odaklanarak ekonomi ile bankacılık sisteminin yurtdışı kaynaklı şoklara dayanıklılığını azalttığını belirtti
- Merkez Bankası’nın rezervlerine dikkat çeken Moody’s, bizlerin de uzun süredir değindiğimiz üzere olası bir atak durumunda (rezervlerin) yetersiz olduğu, serbest döviz kuru politikası izleyen Türkiye’de, devletin döviz rezervlerindeki düşüşün ise bu politika ile tutarsız olduğu ifade edilmiş. Rezervlerdeki düşüşün Merkez Bankası’nın ve bunun bir uzantısı olarak Türkiye’deki kurumsal yapının bağımsızlığı ve şeffaflığı hakkında endişelerin artmasına yol açmakta olduğunun altı çizilmiş
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