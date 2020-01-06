Minik Dahilere tasarruf farkındalığı

Minik Dahiler Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin öğrencileri, eğitmenleri ile birlikte Türk Bankası Gönyeli Şubesi’ni ziyaret etti. Miniklere, para ve banka kavramları ile tasarrufun bireyler ve toplumlar için önemi anlatıldı.

Türk Bankası Gönyeli Şubesi’ne konuk olan miniklere, madeni ve kağıt paralar, tasarruf bilincinin erken yaşlarda yerleştirilmesi amacına yönelik olarak dağıtılan kumbaralar, paraların güvende tutulduğu kasalar gösterildi. Öğrencilerin, şube personeliyle tanışıp, bankacılık mesleğine dair bilgi de aldıkları ziyaret, lezzetli ikramlar ve anı fotoğraflarıyla sona erdi. (Lha)