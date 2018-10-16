Mevduatlardan alınan stopaj vergisinin yüzde 18’e yükseltildi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), mevduatlardan alınan stopaj vergisinin yüzde 18’e yükseltildiğini belirterek toplumun tüm kesimlerini buna karşı tepki koymaya çağırdı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa sürükleyen, sermaye birikimlerini, kurumlarını banka ve kooperatiflerini batırmaya yönelik bu saldırıya toplumsal tepki ortaya koyacağımızı vurgularız” ifadelerini kullandı.

Şener Elcil yazılı açıklamasında, Türk Lirası’nın değer kaybetmesinin Kuzey Kıbrıs’ı da derinden etkilediğini vurguladı.

Elcil, Türk Lirası’nın eridiğini ve son üç yılda yüzde 68 devalüasyona dönüştüğünü ifade ederek, TL’nin değer kaybetmesi konusunda Türkiye hükümetlerinin ekonomi politikalarını eleştirdi ve bunun Kıbrıslı Türkleri de “rehin” aldığını savundu.

Kuzey Kıbrıs’ta da Türk Lirası kullanıldığı için mevduat ve kredi faizlerinin artırıldığını, Türkiye Merkez Bankası’nın ortaya çıkan faiz farkını kredi kullanıcılarına yansıtmamak için farkı sübvanse ederken, Kuzey Kıbrıs’ta bankalar ve kooperatiflere hiçbir finansal destek sağlanmamasından dolayı borçlularla bankalar ve kooperatiflerin karşı karşıya getirildiğini ifade eden Elcil, şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs’ta Merkez Bankası konuya suskun kalırken, hükümet mevduatlardan alınan stopaj vergisini yüzde 18 yaparak, soyguna çanak tutmaktadır.

Bu da yetmezmiş gibi Merkez Bankası ve hükümet Türkiye’nin şube bankalarının haksız rekabet yaparak ülke dışına mevduat kaçırmalarına göz yummaktadırlar. Faiz vergisi ödemek zorunda bırakılıyoruz. Bu bir soygundur ve insanımızın çalınarak, paramızın Türkiye’ye aktarılması demektir.”

KTÖS Genel Sekreteri Elcil açılkamasında, tüm kesimleri halkı yok oluşa sürüklediğini, sermaye birikimlerini, kurumlarını, banka ve kooperatiflerini batırmaya yönelik olduğunu belirttiği bu saldırıya toplumsal tepki koymaya çağırdı.