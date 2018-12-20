banner237
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
Meyve kabuklarının şaşırtıcı faydaları
14 0
Uçak fiyatlarına zam geliyor
Uçak fiyatlarına zam geliyor
19 0
Sineğin ekmek poşetinde işi ne?
Sineğin ekmek poşetinde işi ne?
43 0
Karal, Düzkaya yolcusu
Karal, Düzkaya yolcusu
116 0
En iyi Stephen King kitapları
En iyi Stephen King kitapları
23 0
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
Keşke öğrenmeseydim diyeceğiniz gerçekler
10 0
Tüp gaz'a indirim
Tüp gaz'a indirim
15 0
Dünyanın en etkileyici buz otelleri
Dünyanın en etkileyici buz otelleri
14 0
banner82

Metropol Girne açılıyor

banner27

banner210
Metropol Girne açılıyor
banner215

Kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi METROPOL, yıllardır kalitesi ve güleryüzlühizmeti  ile her zaman tercih edilen olmanın gururunu taşıyarak, daha fazla hizmet ve daha iyi alışveriş imkanı sunmak için Girne’de açılıyor.

 22 Aralık Cumartesi günü saat 11:00’da gerçekleşecek açılışa tüm halkı davet eden METROPOL, Karakum Girne’de hizmet vermeye başlayacak.

METROPOL Direktörü Mustafa ERSOY; “Yıllardır Kaliteli ve Hesaplı mottomuzlamisafirlerimize en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Bunu da başardığımızı misafirlerimizin yoğun ilgisinden anlıyoruz. METROPOL Lefkoşa’da doğdu büyüdü ama artık Kuzey Kıbrıs’ın bir kalite markası oldu.Kuzey Kıbrıs’ın incisi Güzel Girne’mizin güzel beldesi Karakum’da ‘Çok Olmaya’ başlıyoruz.Bundan sonra ‘Daha Çok Olmak için diğer şehirlere de uzanacağız. Halkımız adına sorumluluğumuzun farkındayız. Sektörümüzdeyenilikçi ve örnek olmak bizim ruhumuzda var,bunu sürdürmeye kararlıyız. Tüm halkımızı bu büyük açılışta yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.” dedi.

Müşterilerin çeşitli lezzetleri tatma imkanı da bulacağı METROPOL Girne’nin açılışını Girne Belediye Başkanı Sn. NidaiGüngördü gerçekleştirecek.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.