Metropol Girne açılıyor

Kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi METROPOL, yıllardır kalitesi ve güleryüzlühizmeti ile her zaman tercih edilen olmanın gururunu taşıyarak, daha fazla hizmet ve daha iyi alışveriş imkanı sunmak için Girne’de açılıyor.

22 Aralık Cumartesi günü saat 11:00’da gerçekleşecek açılışa tüm halkı davet eden METROPOL, Karakum Girne’de hizmet vermeye başlayacak.

METROPOL Direktörü Mustafa ERSOY; “Yıllardır Kaliteli ve Hesaplı mottomuzlamisafirlerimize en iyi hizmeti vermeye çalıştık. Bunu da başardığımızı misafirlerimizin yoğun ilgisinden anlıyoruz. METROPOL Lefkoşa’da doğdu büyüdü ama artık Kuzey Kıbrıs’ın bir kalite markası oldu.Kuzey Kıbrıs’ın incisi Güzel Girne’mizin güzel beldesi Karakum’da ‘Çok Olmaya’ başlıyoruz.Bundan sonra ‘Daha Çok Olmak için diğer şehirlere de uzanacağız. Halkımız adına sorumluluğumuzun farkındayız. Sektörümüzdeyenilikçi ve örnek olmak bizim ruhumuzda var,bunu sürdürmeye kararlıyız. Tüm halkımızı bu büyük açılışta yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.” dedi.

Müşterilerin çeşitli lezzetleri tatma imkanı da bulacağı METROPOL Girne’nin açılışını Girne Belediye Başkanı Sn. NidaiGüngördü gerçekleştirecek.