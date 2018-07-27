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Merkez Bankası’ndan sıkı kontrol

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Merkez Bankası’ndan sıkı kontrol
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KKTC Merkez Bankası’nın son dönemde bankaları daha sıkı kontrol etmeye başladığı öğrenildi.

Ülkede banka işi yapan bazı kişilerin özel hayatlarından dolayı ve bankalara yatan paraların özel şirketlerinde yüksek faizle satılıp yüksek miktarda kar elde etmeleri üzerine Merkez Bankası müfettişlerinin inceleme başlattığı belirtildi.

Özellikle bazı yerel bankalardan paralarını çekmeye başlayan vatandaşların gün geçtikçe artması üzerine Merkez Bankası’nın bankalara yatan paraların yüzde kaçının Merkez Bankası’na ibraz edildiğini sorgulamaya başladığı belirtildi.

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