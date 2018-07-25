Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutması soğuk duş etkisi yarattı

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

TCMB’nin dün almış olduğu karar, piyasalarda adeta soğuk duş etkisi yarattı. TL ve TL cinsi yatırım araçlarında büyük miktarda değer kayıpları yaşandı

Toplantı öncesinde oluşan genel kanı, politika faiz oranında ağırlıklı olarak 100 baz puan hatta piyasanın da önünce geçebilmek adına 125 baz puan artırıma ihtimal veriliyordu

Bu beklentinin satın alınması ve yeni dönemim ilk PPK toplantısı olması bağlamında verilecek kararın sinyal niteliği de taşıması oldukça önemliydi. Keza Sn. Bakan Albayrak’ın “piyasalar ile kavga etmeyeceğiz” “TCMB yeni dönemde hiç olmadığı kadar aktif olacak” söylemleri ardından son bir haftada USD/TL kuru 4,98 seviyesinden 4,73’e ; 10 yıllık tahvil faizi % 18,9’dan % 16,8’e ve benzer bir şekilde, BIST100 ana endeksi de 88bin’den 96bin seviyesine doğru ralli ederek beklentiyi fiyatlamıştı

Elbette, bu denli bir beklenti içine giren piyasanın, dün saat 14:00 itibarı ile faizlerin sabit tutulması karşısında tepkisi de haliyle oldukça sert oldu. USD/TRY kuru en yüksek 4,94 seviyesinden işlem görürken, TCMB’nin faiz artırmadığı günde 10 yıllık tahvilin faizi 1 tam puan yükseldi! Borsa cephesinde % 5’li seviyelere varan Bankacılık endeksindeki kayıp ile borsa kazanımlarını topyekun geri verdi

Bir süredir göreceli olarak sakinlemiş görünen % 30’lu seviyelerden % 16’ya kadar gerileyen Türk Lirası’nın 1 ay vadeli zımmi oynaklığının ise yeniden arzu edilmeyen % 20’li seviyelere yükseldiğini not edelim (bakınız grafik)

Son günlerde bültenimizde TCMB’nin nasıl bir adım atacağını bilemediğimizi lakin son dönemlerde bozulma emareleri gösteren makroekonomik göstergeler karşısında piyasanın önüne geçmesi bağlamında faiz artırımına gitmesi gerektiğini paylaşmıştık

Yüksek faizin ekonomi üzerinde yaratacağı tahribatın kura nazaran daha fazla olacağına kanaat getirilmiş olunmalı, lakin, piyasalarda asıl şaşkınlık Sn. Bakan Albayrak’ın söylemleri ile atılan adım arasındaki uyumsuzluk olarak öne çıkıyor

Karar ardından gelinen fiyat seviyelerinden elde ettiğimiz ilk intiba, piyasaların gelecek döneme ışık tutacağına inandığı ve ilk ve önemli tarih olarak gördüğü 24 Temmuz TCMB olağan PPK toplantısının test anlamında başarısız geçtiği yorumuna varıyoruz

İlerleyen günlerde Türk mali piyasalarındaki volatilitenin yeniden tırmanması olası görünüyor. Bu zaman diliminde, özelikle maliye politikası (gevşekten sıkıya doğru atılacak adımlar) başta olmak üzere ekonomi adına atılacak her türlü anlamlı adım ve elbette reform isteği piyasalarda olumlu yönde yansıma bulacaktır

Kur ve faiz şokunu birlikte yaşayan Türk Mali piyasalarında, ekonomik soğumanın hız kazanacak olması, ister istemez akıllara teknik olsa da resesyon ihtimalini getiriyor. Yumuşak iniş ihtimalinin her geçen gün yerini daha sert bir inişe doğru terk edeceğini düşünüyoruz

Haliyle, tüm konsantrasyonumuz Türk mali piyasalarında olduğu için, küresel piyasaları son dönemde bir kademe de olsa ihmal ettik. Yurtdışı piyasalarda ticaret savaşlarında oyunu daha da sertleştirmek isteyen Trump endişesi devam etse de, yaz aylarında piyasaları mevcut ve göreceli iyimser modunu korumasına yüksek ihtimal veriyoruz. ABD’de açıklanan olumlu şirket bilançoları da negatif havayı dengelediğini söyleyebiliriz

Bugünün veri takviminde Almanya’da sabah saatlerinde açıklanacak IFO endeksi ve Türkiye’de kapasite kullanım oranı takip edilebilir. ABD cephesinde ise günün ikinci yarısında konut satışlarına bakacağız

USD/TRY kuru ile ilgili yeni analizimiz aşağıda görebilirsiniz





USD/TRY



“Her İlacın bir yan etkisi vardır” başlıklı hafta başı yazdığımız bültenimizde, günün kuru gürültüsünden sıyrılarak USDTRY grafiğinde 4,73 seviyesini ön plana çıkarmış, grafiğin içerisinde ise teknik manada 4,90 seviyesine doğru bir hareket yaşanabileceğine işaret etmiştik. Dün TCMB’nin piyasa beklentisini tabir caizse boşa çıkarması ardından, yükseliş yönünde beklenti fazlası ile gerçekleşmiş oldu.



Kısa vadede TCMB’nin adım atması, kuşkusuz bir miktar da olsa zaman kazandırarak, atılacak kalıcı adımlara zemin hazırlayabilirdi. Tıptan örnek vermek gerekirse, hastaya kalıcı iyileşme için uygulanacak tedavi öncesinde/esansında bugünkü ağrılarını bastırmak adına morfin verilebilir. TCMB bunu yapmak istemedi. TCMB kararının piyasalar açısından olumsuz olduğu pek de tartışma kaldırmıyor. Kur cephesinde her iki yöne de oynaklığın artarak devam edeceğini düşünüyoruz.



4 saatlik grafik



Kaynak: Reuters





Peki yakında zamanda neler olabilir?



USDTRY kurunda son dönemlerde yaşanan 3 zirveye baktığımızda, güç göstergelerinden RSI’ın bu yükselişlerin devamını şimdilik teyit etmediğini görüyoruz. Fiyat yeni zirveler yaparken, gösterge yeni zirveler yapamamış. Bu nedenle, USDTRY cephesinde 4,9050 seviyesinin üzerinde gecelik bir kapanış görülmeden uzun pozisyon alınmaması gerektiğini düşünüyorum. 4,9050 – 4,73 arasındaki bölge ise gri alan. Dar stop kullanılarak alım satım denenebilir. 4,9050 seviyesinin üzerinde gecelik bir kapanış durumunda, kuvvetle muhtemel bir sonraki hedef psikolojik 5 seviyesinin üzerinde olacaktır.





Günlük Grafik





Kaynak: Reuters





Türk Lirası 1 aylık vadeli zımmi oynaklık



1 ay vadeli oynaklık, TCMB’nin arzu etmediği 20 seviyesinin üzerine yeniden yükseldi. Sarı çizgi ve üzeri, kur oynaklığının arttığı ve öngörünün düştüğü bölge (huzursuz bölge) olarak görülebilir.

Kaynak: https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni