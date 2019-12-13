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Merkez Bankası faiz oranlarını indirdi

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Merkez Bankası faiz oranlarını indirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranlarına ilişkin duyuru yayımladı.
Buna göre, Merkez Bankası Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ile yabancı para mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont, iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.
Buna göre vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 8,50’den yüzde 7,25’e indirilirken, yabancı parada ise ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1,00’den yüzde 0,75’e, Euro mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,125’den yüzde 0,05’e ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,25’den yüzde 0,125’e indirildi.
Ayrıca, Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 3,25’den yüzde 2,50’ye, yabancı parada ise ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,50’den yüzde 0,25’e ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,125’den yüzde 0,05’e indirilirken yıllık yüzde 0,00 olan Euro yasal karşılık faiz oranında ise bir değişiklik yapılmadı.
Duyuruya göre, Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 15,00’den yüzde 13,00’e, Türk Parası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 12,00’den yüzde 10,00’a, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 11,00’den yüzde 9,00’a ve döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yüzde 11,00’den yüzde 10,50’ye indirildi.    
Söz konusu yeni oranların, 16 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

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