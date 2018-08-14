Meclis olağanüstü toplanıyor

Hükümet, ekonomiyle ilgili acil önlemler almaya hazırlanıyor. Dün Bakanlar Kurulu toplandı ve Meclis bugün olağanüstü toplantıya çağrıldı. Başbakan Erhürman, yapılan çalışmanın “acı reçete” olmadığını vurguladı

Dövizin önlemeyen artışı ve Türk Lirası’nın değer kaybı sürerken, KKTC hükümet ikonuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başbakanlığın çağrısı üzerine bugün olağanüstü toplanıyor.

Saat 10.00’da başlaması beklenen Genel Kurulun gündemini “Ekonomideki son gelişmeler ve alınacak tedbirler” konu başlığı oluşturuyor.

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin ekonomi konusunda bir takım çalışmalar yaptığını, birinci hedeflerinin vatandaşın alım gücünü korumak olduğunu kaydetti.

Yapılan çalışmanın “acı reçete” değil, ekonomideki toplam talebin daralmasını ve vatandaşın alım gücünün aşağı inmesini önlemeyi hedefleyen bir çalışma olduğunu söyleyen Başbakan Erhürman, çalışmanın ilk aşamada ekonominin ayakta tutulmasını hedeflediğini, bunun kamu maliyesi odaklı bir çalışma olmadığını belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ile dün düzenlediği basın toplantısında, son ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, hükümetin atacağı adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Başbakan Erhürman, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının ciddi bir gündem oluşturduğuna işaret ederek, konunun bir süredir hükümetin gündeminde olduğunu ve bu konuda bir takım çalışmaları bulunduğunu söyledi.

Bir süredir yaptıkları çalışmaları, kanun hükmünde kararname enstrümanını kullanarak yürürlüğe koyacaklarına dikkat çeken Başbakan Erhürman, çalışmaların ekonomideki toplam talebi düşürmemeye, tüketicinin alım gücünü korumaya ve piyasaların daralmasını önlemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Bunlar için Meclisin açılması veya komitelerde ele alınmasının beklenmeyeceğine işaret eden Başbakan Erhürman, Kanun Hükmünde Kararname enstrümanının acil durum veya ekonomi ile ilgili durumlarda kullanılabileceğini, burada da ekonomiyle ilgili acil önlemlerin söz konusu olduğunu vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman, geçen haftadan bu yana Merkez Bankası Başkanı ile de istişare içinde bulunduklarını, dün sabah son durumu görüştüklerini, finans piyasaları ile ilgili genel durumu değerlendirdiklerini söyledi.

Bakanlar Kurulu’nun alınacak önlemlerle ilgili sürece nokta koyma aşamasında olduğunu dile getiren Erhürman, daha sonra bu önlemlerin Meclis’le paylaşacağını, Meclis’le paylaşılmadan önlemlerin yürürlüğe konmayacağını anlattı.

Erhürman, bu süreçte ilgili tüm kesimlerle de istişareler yapılacağını kaydetti.

Erhürman, hedeflerinin Çarşamba, Perşembe günü KHK ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla bu önemleri hayata geçirmek olduğunu dile getirerek, önlemlerle ilgili “geç kalındı” yorumları yapıldığını ancak ortada geç kalınan bir durum olmadığını kaydetti.

Başbakan Erhürman, bu gibi önlemlerin panik içerisinde alınmaması gerektiğine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yapılacak görüşme konusunda sorulan bir soru üzerine, Cuma günü TC Başbakan Yardımcısıyla bir görüşme yaptığını kaydeden Erhürman, bu hafta içinde bir randevu verilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldığını anlattı.

Türkiye’nin de sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret eden Erürman, yapılacak görüşmenin sağlıklı ve yeterli zaman ayrılarak gerçekleşmesi için bu olağanüstü koşulların geçmesi gerektiğine işaret etti.

Erhürman, yapılacak düzenlemelerin çerçevesinin TC yetkilileri ile görüşülerek çizildiğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Erhürman “Durum daha kötüye gidebilir mi?” sorusu üzerine ise, içinde bulunulan koşulların önemli ölçüde ekonomik değil, siyasi ve uluslararası ilişkiler kaynaklı koşullar olduğuna işaret ederek, “Bununla ilgili öngörü de siyasi ve uluslararası ilişkilere ilişkin öngörüler olabilir, o alanda da çok öngörülebilir bir durum olmadığı hepimizin malumu” dedi.

Erhürman başka bir soru üzerine, yapılan çalışmanın “acı reçete” değil ekonomideki toplam talebin daralmasını ve vatandaşın alım gücünün aşağı inmesini önlemeyi hedefleyen bir çalışma olduğunu belirtti, ilk aşamada kamu maliyesi odaklı bir çalışmaları olmadığını anlattı.

