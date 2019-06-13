"Mazeret üretme değil icraat zamanı"

Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun, yeni hükümetin daha fazla zaman kaybetmeden hizmete programlanması, atamaları derhal tamamlayarak icraata başlaması gerektiğini söyleyerek "Mazaret üretme değil, icraat zamanı" dedi

Geçtiğimiz günlerde ülke gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun yeni hükümet kurulup, güven oylaması alması ve ardından TC yetkililerinin ziyaret edilmesinden sonra bir açıklama daha yaparak hem yeni hükümete başarılar diledi hem de var olan müşavirlerden faydalanılması ve görevden alınan mevcut müşavirlerin işilenlerini göreve çağırarak bu kişilerden maksimum düzeyde faydalanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Gelmiş geçmiş hükümetlerin yapmış oldukları birçok hatadan dolayı siyasilere karşı toplumun güven ve inancının kalmadığını belirten Capital Group Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Arhun UBP-HP hükümetinin bu güveni yeniden tesis etme gibi bir sorumluluğunun da olduğunu ifade etti.Tekin Arhun, toplumun her bir bireyinin kendi seçtiği ve meclise gönderdiği milletvekillerinin makam kavgasını görmek yerine, halkın sorunlarını çözmek için uyum içinde çalışan bir hükümet ve meclis görmek istediğinin altını çizdi. Hükümet görevini devralan bu iki parti içerisinde kabinede yer alsın veya almasın çok değerli milletvekillerinin olduğunu belirten Arhun, kabinede yer alamayan milletvekillerinin artık kırgınlıklarına bir son vermeleri gerektiğini ve halkın beklediği icraatları gerçekleştirmek için birlik ve beraberlik içinde biran önce çalışmaya başlamaları gerektiğini vurgulamıştır. Şahsen tanıdığı Başbakan Sayın Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kudret Özersayın bu birlik ve beraberliği sağlayabilecek nitelikte liderler olduğunu belirten Tekin Arhun,bu iki liderin uyum içinde çalışacak bir icraat hükümeti yaratmaları gerektiğinin altını çizdi.

HP’nin Mazereti Kalmamıştır. Artık İcraat Zamanıdır.

Tekin Arhun; HP’lilerin 4’lü koalisyon ortaklarından icraat yapacak ortamı bulamadıklarından dolayı şikayet ettiklerini ancak şimdi artık yeni bir ortağın olduğunu ve bu mazeretin ortadan kalktığını vurguladı. Halka hizmetin bir bayrak yarışı olduğunu söyleyen Arhun, UBP-HP koalisyon hükümetinin başarılı olması ve toplumun beklentilerine cevap vermesi için herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerektiğini vurguladı.

“Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, altyapıda ve ülkeye girişlerde çok ciddi tedbirler alınmalıdır” diyen Tekin Arhun, yeni hükümetin daha fazla zaman kaybetmeden hizmete programlanması, atamaları derhal tamamlayarak icraata başlaması gerektiğini söyledi. Arhun; demokratik rejimin güçlendirildiği, hak ve adalet temelinde, popülist politikalardan uzak, huzur ve güvenlik içinde, ekonomisi sağlam temellere dayalı, gelir düzeyi yüksek bir toplum yaratılmalıdır dedi.

Anavatan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan 500 milyon TL’lik yardım sözünün alınmış olduğunu, hükümet ortaklarının anavatandan gelecek bu kaynağın en etkili ve ivedi şekilde kullanılması için ciddi planlama yapması gerektiğinin altını çizdi. Tekin Arhun, Anavatan Türkiye ile ilişkileri en üst düzeyde tutarak, halkın bekleyen sorunlarına ortak akılla çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması için sadece Anavatan Türkiye’den gelecek katkılara bel bağlanmaması gerektiğini de ifade eden Tekin Arhun, “ülke fiziki ve beşeri kaynaklarından maksimum fayda yaratılarak KKTC’nin kendi başına ayakları üzerinde durabilecek yeterliliğe getirilmesi için gereken herşey yapılmalıdır” dedi.

Tekin Arhun sözlerine “Kişisel ya da partisel çıkarlar değil ülke menfaatları ön planda tutulmalıdır. Vatandaşlarımız da hükümet edenleri kendi kişisel meseleleri için zamanlarını çalmamalı, hayırlı olsun kutlamalarına ve ziyaretlerine son vermelidir. Hükümet edenler de artık TV programlarına koşmamalı, açıklamalarını belli bir rutinde yapmalıdır.” diyerek yeni hükümete tekrar başarılar dileyerek sözlerini tamamladı.