Mayıs’ta sat ve evde kal

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Son senelerin beraberinde getirdiği yeni bir anomali (kuraldışılık) olan Mayıs’ta sat ve tatile git “Sell in May and go away”, son 2 işlem gününde kendisini hissetiriyor.
- İşlemciler, kalıplaşmış olan bu kuraldışılığa uyarak (davranışasal finansın ilgi alanına giriyor), yaz tatili öncesinde var olan pozisyonlarını kapatıp tatile çıkıyorlar. Bu bağlamda, son 2 iş gününde hisse senetleri ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde sert değer kayıpları görülürken, doların da değer kazandığına şahit oluyoruz.
- Dün hem Türkiye, hem de Avrupa cephesinde açıklanan İmalat Sanayinde PMI verileri, ekonomilerin tek kelime ile durduğunu gösterdi. Büyümenin öncü göstergesi olarak önemle takip edilen PMI, virüs krizinin ekonomik boyutunun sanıldığından da kötü olacağına ışık tutuyor (bakınız grafik).
- Bir tarafta PMI rakamlarında yaşanan çöküş, diğer bir tarafta ise, demokrat rakibi Biden karşısında anketlerde geriye düşen Trump, jeopolitik risk algısını tırmandırarak süreci lehine çevirmeye çalışıyor. COVID-19’un labaratuvar yapımı bir virüs olduğunu ve Wuhan’daki Viroloji Merkezinden bir türlü sızdığı görüşünü savunan ABD cephesi, yeni yaptırımlardan söz ediyor. Öyle veya böyle, Çin’in başının ağrıyacağını düşünüyoruz.
- Küresel çapta olumsuz başlayan ve olumsuz devam eden dünkü günde, USD/TRY kuru 7,05 seviyelerini test etti. Kademeli bir şekilde, Ağustos 2018’de test edilen 7,20’li seviyelerin radar menzilinde girebileceğini düşünüyoruz. TL’nin yarım euro ve yarım dolara karşı sepet değerini gösteren kur, Ağustos 2018’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldi (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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