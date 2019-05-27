May'ın istifası ardıdan Sterlin alınır mı?

- İktisat Bank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun Türkiye ve dünya piyasaları ile ilgili hazırlamış olduğu günlük analiz yorumunu sizlerle paylaşıyoruz.
Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AB yanlısı partilerin parlamentodaki çoğunluğunu koruduğu görülse de, bazı aşırı sağ ve milliyetçi partiler güçlü kazanım elde ettiğini not etmek gerekiyor
- EUR/USD paritesi öne çıkardığımız 1,1110 seviyesini test etmesi ardından 1,12 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor
- İngiltere Başbakanı May görevinden istifa etti. Sterlin buralardan alınır mı? (bakınız grafikler)
- Türk Lirasına yönelik bu kadar karamsar tarafta kümelenen beklentilere rağmen USD/TRY kuru yukarı yönde tıkandı. Acaba neden? (bakınız grafik)
- Sabah saatlerinde Asya piyasalarında göreceli iyimser bir hava görülüyor. ABD ve İngiltere piyasaları tatil konumda olacak. İşlem hacimlerinin gerilemesini bekliyoruz. Günün veri takviminde önemli bir veri görülmüyor.
- USDTRY: Herkesin düşündüğü her zaman olmaz
Türk mali piyasalarında cereyan eden tüm gelişmeleri eğrisi ve doğrusu ile haftalardır bültenlerimizde anlatmaya çalışıyoruz. Sırası ile üzerinden geçmek gerekirse:
*Yanlış büyüme modeline sahip Türkiye’nin artık beton ve inşaat yatırımı ile tıkanması ve bunun yarattığı sonuçlar
*İptal edilen İstanbul seçimlerinin zedelediği adalet, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve tırmanan iç siyasi gerilim
*Dışarda ABD ve Nato ile yaşanacak S400 füze alımı ekseninde yeni bir siyasi şok ve bunun getireceği yeni bir tur satış baskısı
*ABD’nin S400 konusunda vermiş olduğu 2 haftalık mühlet ve tepemizde adeta Demokles’in kılıcı gibi duran yaptırım baskısı
*Velhasıl, füzelerin alınmaması durumunda Suriye İdlip’te yaşanacaklar ve Rusya ile ters düşme ihtimali
*ABD’nin İran yaptırımları ve Kıbrıs’ta sondaj çalışmaları
*TCMB’nin azalan döviz rezervlerinin olası bir atakta yaratacağı cephane eksikliği ve bunun yarattığı kırılganlık
*Yurtdışı yerleşiklerin azalan TL aşkı, içerde ise tüm zamanların zirvesine yükselen yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları
*2012’de %70 TL , %30 olan döviz mevduat kompozisyonunun şu sıralar %53 döviz lehine dönmesi
*Türkiye’nin risk primimi 500 psikolojik seviyesi aşarak Brezilya, Rusya ve G. Afrika’nın toplamını geride bırakması
*Yükselme eğiliminde olan ikincil piyasa faizleri ve gerileyen borsa…
- Analizin devamı için aşağıudaki linke tıklayın:
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