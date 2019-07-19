Masanın altın kuraldır. Hiç değişmedi. İlk önce korku salınır. Sonra....

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Dün bültenimize önemli bir noktaya dikkat çektik. Bir kez daha paylaşalım: “Başkan Trump’ın, Türkiye’ye ciddi bir yaptırım uygulamak istemediği niyetinin yavaş yavaş kabul görmeye başlaması ardından (ciddi bir yaptırım Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada dengeleri alt üst ederek Ankara’nın daha da fazla Moskova’ya yanaşmasına neden olabilir) TL ve TL cinsi varlıklar da toparlanma sinyalleri alıyoruz.”
- Son günlerde özellikle 5,70 seviyesine demir atan USD/TRY kuru, dün sabah Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına da adeta omuz silkti. Bültenimizde, TL lehine uzun süredir koruduğumuz tonumuza paralel dün de kur cephesinde ön plana çıkardığımız 5,63 seviyesi gece geç saatlerde test edildi
- Elbette, kur cephesinde yaşanan sert geri çekilmenin arkasında ABD cephesinden gelen ılımlı açıklamaların yattığını görüyoruz. Başkan Trump’ın, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasının ardından Türkiye'ye yaptırım uygulamayı değerlendirip değerlendirmediği konusunda muğlak bir cevap vererek "Şu anda bu konuya (yaptırımlara) bakmıyoruz" yanıtını verdi.
- Akabinde, her tecrübeli politikacının giymek istediği kıyafete bürünen Trump, söz konusu adımın üzerinde düşünüldüğünü söyleyerek bu açıklamasıyla çelişen ifadeler kullandı. "birçok sebepten dolayı çok çok zor bir durum. Dolayısıyla, bakıyoruz. Ne yapacağımızı göreceğiz" dedi.
- Öte yandan, ABD’li senatörler, Ankara’nın F-35 programından çıkarılmasını yeterli görmeyerek Rus ordusu ile iş birliği yapanların CAATSA yaptırımları konusunda cezalandırılması gerektiğini söyleyerek Trump üzerinde baskı kurmaya devam ediyorlar.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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