“Maraş’ın yerleşime açılması politikasını destekliyoruz”

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, “Hükümetin Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, Taşınmaz Mal Komisyonuna başvurulması yoluyla yerleşime açılması politikasını desteklediklerini ancak buna uygun planlamalar yapılması gerektiğini” belirtti.

Sungur, “Gündemde olan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı’nın Maraş’ın açılması hesaba katılmadan ortaya konulması halinde büyük hata yapılmış olacağına” dikkati çekti.

Hasan Sungur şunları belirtti:

“Kıbrıs konusundaki gelişmeler ortadadır. Rum tarafı bir türlü Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliğini ve haklarını da gözeten bir anlaşmaya yanaşmamaktadır. Dolayısı ile UBP-HP hükümetinin 45 yıldır bir çözümle birlikte statüsü belirlenecektir diye beklenen Maraş’ın daha fazla kapalı tutulmaması ve Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurulması yoluyla Kıbrıs Türk idaresinde yerleşime açılması politikasını Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği olarak doğru buluyoruz.

Ortaya çıkacaklar düşünüldüğünde Maraş’ın açılmasının KKTC için büyük bir olay olduğu nettir. Maraş’ın hayalet kent olmaktan çıkıp, yaşayan bir kent haline gelmesi tüm sektörlerimize ve dolayısı ile ekonomimize önemli katkı sağlayacaktır.

Beklentimiz, başlatılan envanter çalışmalarının bir an önce tamamlanması, Maraş’ın nasıl yerleşime açılacağına ilişkin yol haritasının belirlenmesi ve bütün planlamaların buna göre yapılmasıdır.

Böylesi bir yol haritası ve planlama halkımızın önüne konulursa iş insanları ve sektörler ne yapacaklarını kolayca tasarlayabilecekler bu da ülkemiz ekonomisine ciddi bir canlılık ve dinamizm getirecektir.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken ihmal edilmemesi gereken bir konu da gündemde olan GazimağusaİskeleYeniboğaziçi Bölgesi İmar Planıdır.

Çalışmaları devam eden söz konusu imar planı Maraş’ın açılması hesaba katılmadan ortaya konulursa büyük hata yapılmış olacaktır.

Hükümetimizi ve ilgili tüm çevreleri geç olmadan bu hususu da hesaba katarak GazimağusaİskeleYeniboğaziçiBölgesi İmar Planını sonuçlandırma yönüne gitmeleri için uyarıyoruz.

Unutmayalım ki, sıkıntıların başlıca kaynağı yapılan ihmaller ve hatalardır.”(MHA)