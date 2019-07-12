Maliye’den 11 günde 97 milyon TL ödeme

Maliye Bakanlığı, 1 Temmuz – 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında toplam 97 milyon 621 bin TL ödeme yaptı

Maliye Bakanlığı, avans veya borçlanmaya gerek duyulmadan, rutin ve olması gereken ödeme rakamlarını açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Maliye Bakanlığı, ülkenin içinden geçtiği süreçlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemek adına hesap verebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri çerçevesinde sorumluluk üstlenerek, performans sergiliyor. Maliye Bakanlığı’nın avansa veya borçlanmaya gerek duymadan, yalnızca doğru yol haritası çerçevesinde hızlı ve etkin karar alma mekanizması ve ekonominin daha hızlı performans sergilemesi hedefiyle cari ve muhtelif ödemeleri rutin ve olması gerektiği gibi devam ediyor” denildi.

Buna göre, 1 Temmuz – 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında toplam 97 milyon 621 bin TL ödeme yapılmış olacağı kaydedilen açıklamada, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü’nden alınan ödeme kalemleri kamuoyu ile paylaşıldı.



1 Temmuz – 11 Temmuz 2019 arasında ödenen tutarın 70 milyon 923 bin TL olduğu kaydedilen açıklamada ödeme kalemleri şöyle sıralandı:



“Burs (Haziran 2019); 3 milyon, 500 bin TL

Taşımacılık (Mayıs); 1 milyon 280 bin TL

Belediye fark ödemesi; 2 milyon 611 bin TL

Sağlık Ek Mesai (Mart); 4 milyon 760 bin TL

İstanbul-Ankara Sağlık (Hastaneler); 8 milyon 579 bin TL

Çiğ Süt-Navlun; 2 milyon 238 bin TL

Akaryakıt (Doğrudan Gelir); 9 milyon 543 bin TL

‘İstimlâk, Temizlik, Emekli Avans, İkramiye, İlaç ve Müteahhit ödemeleri’ için toplamda, 38 milyon 412 bin TL”

Bugün ödenecek olan kalemlerin toplamının 26 milyon 698 milyon TL olduğu belirtilen açıklamada, bu kalemler şöyle sıralandı:

“Ek Mesai (Nisan ayı); 9 milyon 578 bin TL

Doğrudan Gelir (Üreticiye); 17 milyon 120 bin TL

Bu bağlamda, 1 Temmuz – 12 Temmuz 2019 tarihleri arasında toplam 97 milyon 621 bin TL ödeme yapılmış olacağı dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Maliye Bakanlığı bir kez daha, ödemelerin borçlanıp, avans çekilmeden rutin seyrinde bu hafta ve sonraki dönemlerde de devam edecek. Ödemeler konusunda mali bir sıkıntı yaşanmıyor. Bu konuda şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkeleri gereğince, tüm güncel verileri kamuoyu ile paylaşılmaya devam edecek.”

