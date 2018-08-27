banner107
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
Mısır Piramitleri Nasıl İnşa Edildi?
46 0
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
Kırmızı ışık ihlali kazaya sebep oldu
190 0
Şevval Sam’la bayram coşkusu
Şevval Sam’la bayram coşkusu
77 0
Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar
Güney Kıbrıs’ta cinayetten aranıyorlar
243 0
Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
Plaj futbolunun, namağlup şampiyonu Ersin Turgut
143 0
TOL’da Kartepe mesaisi başladı
TOL’da Kartepe mesaisi başladı
129 0
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
Dikkatsiz sürücü turist yayayı ezdi
233 0
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
Çembere dikkatsiz girince motorluyu eziyordu
97 0
banner82
banner147

"Maliye Bakanımızın inşaat sektörüne kulaklarını tıkaması açıklanabilir bir durum değildir"

banner27

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Birbirimize her zamankinden fazla ihtiyacımız olan bu dönemde sorunları kavga ederek, birbirimize dayatmalarda bulunarak değil, diyalog yolu ile çözmek zorundayız. Ancak böylesi bir dönemde, Maliye Bakanımızın inşaat sektörüne kulaklarını tıkaması açıklanabilir bir durum değildir"

"Maliye Bakanımızın inşaat sektörüne kulaklarını tıkaması açıklanabilir bir durum değildir"
banner137

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer,  dövizin yükselmesiyle yaşanan ekonomik krizden tüm sektörlerin olumsuz etkilendiğini ancak inşaat sektöründeki sorunlara duyarlılık gösterilip, toplantı çağrısı yapılmasını istedi.
Cafer Gürcafer yazılı açıklamasında, yaşanan krizden çıkabilmek ve ekonomiyi geliştirmek için ortaya koydukları çözüm önerilerini götürerek görüştükleri hiçbir yetkiliden haksız veya mantıksız talepleri olduğu yönünde herhangi bir telkin almadıklarını ifade etti. Gürcafer, “Aksine, yapıcı ve bilimsel temelde araştırmalara dayanan, toplumun ve ülke ekonomisinin çıkarlarını öncelikli olarak gözeten çalışmalarımız yetkililerce takdir gördü” dedi.
Gürcafer, devletin elektrik üretiminde kullandığı fuel oil maliyeti yükseldiği için devletin akaryakıtta zam yaparak kendi girdilerini düzenlediğini kaydetti. Gürcafer, aynı petrol ürünü olan katran, çimento ve demir gibi inşaat girdilerinin maliyetleri yükseltmesine rağmen devletin müteahhite ‘aynı paraya yol yapmaya, inşaat yapmaya devam edeceksin; sana fark vermeyeceğim’ dediğini savundu ve bunun bencillik ve insafsızlık olduğunu ileri sürdü.
Cafer Gürcafer yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 
“Birbirimize her zamankinden fazla ihtiyacımız olan bu dönemde sorunları kavga ederek, birbirimize dayatmalarda bulunarak değil, diyalog yolu ile çözmek zorundayız. Ancak böylesi bir dönemde, Maliye Bakanımızın inşaat sektörüne kulaklarını tıkaması açıklanabilir bir durum değildir. Diyalog olmazsa çözüm de olmaz. Sorunlarımıza çözüm bulunmaması halinde ise müteahhidin sokağa dökülmekten başka çaresi kalmaz. Bu nedenle, Maliye Bakanımızın duyarlılık göstererek toplantı çağrısı yapmasını beklediğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.