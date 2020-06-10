Main Street güneye, Wall Street kuzeye giderken...

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa ve borsa analizi:
- “Yolda güneş yükseliyordu, güneye giderken…” manşeti atarken, birden aklıma geldi, Bulutsuzluk Özlemi… Günaydın
- Dün bültenimizde, kar realizasyonu ihtiyacının belirdiğini paylaşarak, arkasında yatan bir kaç önemli tespiti sıralamıştık.
- Bunlardan bir tanesi, piyasaların kılavuz kargası konumunda olan ABD’de en büyük 500 şirketin işlem gördüğü S&P500 endeksinin bu yılki zararlarını silerek dipten %50’ye yakın dönüşü oldu.
- İkinci konu ise, gönüllü arz kesintisine ay sonu itibariyle dur diyeceğini ve üretim artışına gideceğini açıklayan Suudi Arabistan oldu.
- Hatırlanacağı üzere, arz / talep dengesizliğine paralel çöken petrol fiyatlarına istikrar kazandırmak adına, OPEC+ arz kesintisini Haziran sonuna kadar uzatarak hafta başı Brent cinsi petrolün varil fiyatını 43 doların üzerine fırlatmıştı.
- Bir tarafta Suudi Arabistan'ın arzı artıracağı haberi ile yeniden 41 dolara gerileyen petrolün yarattığı moral bozukluğu, öte yandan borsaların sosyal ve ticari hayatın normalleşmesi ile yaşadığı ‘dip dalganın’ acaba ekonomik şartlara göre abartıldığı mı sorusu, netice itibariyle dün yüzümüzü kara çıkarmadı: Borsalara kar satışları geldi!
- Petrolün varil fiyatının sert gerilemesi ile enerji ihraç eden şirketlerin hisselerine paralel Avrupa borsaları düşerken, gece satış dalgası %1 civarında ABD’ye de sirayet etti.
- Son haftalarda, bültenlerimizi takip eden değerli okurlarımızın, bir nebzde olsa konsantrasyonumuzun döviz piyasasından ziyade hisse senetlerine kaydığını fark etmişlerdir.
- Kabaca son 2,5 aylık dönemde, küresel cephede, hisse senedi piyasaları, takdire şayan bir performans sergiledi. Sayısallaştırma gerekirse, Şubat başından 20 Mart tarihine kadar olan sürede %35 düşen S&P500 endeksi, son 53 günden %47 değer kazanmış (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linki tıklayın:
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