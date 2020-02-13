Maaşlarda Kuzey-Güney farkı

Kuzey’de Cumhurbaşkanı brüt 29 bin 36 TL maaş alırken, Rum Yönetimi Başkanı yaklaşık 90 bin TL maaş çekiyor

KKTC’de Cumhurbaşkanı, yüzde 25’lik tahsisat ödeneği ile birlikte brüt 29 bin 36 TL maaş alıyor.

Meclis Başkanı ve Başbakan ise brüt 27 bin 885 TL maaş alıyor. Meclis Başkan Yardımcısı da brüt 26 bin 948 TL maaş alıyor.

2011 öncesinde meclise giren bir milletvekilinin maaşı, yüzde 12 tahsisat ödeneği ile birlikte brüt 26 bin 245 TL’ye çıkıyor. Ayrıca 2011’den sonra vekil olan ya da yine aynı tarihten önce kamuda çalışıp vekil olan milletvekili ise brüt 26 bin 16 TL maaş alıyor. Ancak genelde her vekilin maaşından 5 bin ile 8 bin TL arasında vergi kesintisi yapılıp, bazı partilerin de vekil maaşlarından bağış aldığı düşünüldüğünde, milletvekillerinin eline geçen maaşlar 14 bin TL civarında oluyor.

2011’den önce kamuda görev alan divan katipleri ise 26 bin 479 TL brüt maaş alırken, 2011’den sonra işe başlayanlar ise 26 bin 249 TL brüt maaş alıyor.

RUM TARAFINDA MAAŞLAR

Öte yandan Rum basınında dün, Rum devlet yetkililerinin maaşlarına yer verilen bir haber yayımlandı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi Rum Hazine Müsteşarlığının web sitesinde yer aldığı şekliyle, Rum devlet yetkililerinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren aldıkları yıllık maaşları kısaca şöyle sıraladı;

*Rum Yönetimi Başkanı 164 bin 871 Euro (1,088,148,6 TL) (kesintili net maaş: 90 bin 257 Euro) (595,696,2 TL)

*Başsavcı ve yüksek mahkeme yargıçları 156 bin 179 Euro (1,030,781,4TL) (kesintili net maaş: 108 bin 839 Euro) (718,337,4 TL)

*Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı 132 bin 064 Euro (871622,4TL) (kesintili net maaş: 73 bin 322 Euro) (483,925,2 TL)

*Meclis Başkanı 131 bin 090 Euro (865,194 TL) (kesintili net maaş: 74 bin 414 Euro) (491,132,4 TL)

*Hazine Müsteşarı, Sayıştay, Ombudsman vs 123 bin 620 (845,892 Euro) (kesintili net maaş 72 bin 976 Euro) (481, 641,1 TL)

*Vergi mukayyidi 113 bin 040 Euro (746064 TL) (kesintili net maaş 67 bin 827 Euro) (447,658,2 TL)

*Bakanlar, bakan yardımcıları (müsteşarlar) 106 bin 902 Euro (705,553,2 TL) (kesintili net maaş: 61 bin 594 Euro (406, 520,4 TL)

*Milletvekilleri 82 bin 150 Euro (542, 190 TL) (kesintili net maaş: 51 bin 557 Euro) (340, 276,2 TL)