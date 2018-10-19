Maaş kesintileri gündeme gelebilir

Maliye Bakanlığı, kamuda bazı yerlerde maaş kesintisinin gündeme gelebileceğini bildirdi

Maliye Bakanı Serdar Denktaş'tan kamu çalışanlarının maaşları ile ilgili çarpıcı açıklama geldi.

Denktaş, “Ekonomik sıkıntıların ithal bir kriz olduğu ve bunun tamamen Türkiye tarafından karşılanması gerektiğini düşünen bir görüş var. Bu doğru değil. Bu krizin ana nedeni ABD’dir. Bütün dünya ABD’nin yeni para politikalarından etkilenmektedir. Bu çok üzün sürmez. Bunun tabii ki bize etkisi var.Türkiye’de kriz olunca hemen, ‘Euro’ya gecelim’ gibi düşünceler de ortaya atılıyor. Bunlar teknik açıdan da çok zor. Unutmayalım ki, Güney Kıbrıs ekonomik kriz yaşarken Euro kullanmaktaydı. Şimdi onlar artı bütçeye geçti. Mesela maaşları artırmadılar, tedbirler aldılar. IMF olsa bu tür önlemleri döve döve yaptırır. Çok şükür ki karşımızda Türkiye var ” diye konuştu.

Denktaş hükümet olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtirken; “ancak statükocu bir kesimin hiç bir şey değişmesin istiyor. Yıllarca süregelen sanal hayat sürdürülebilir değil. Başarabilirsek geleceğimiz daha iyi olur. Başaramazsak da arada kalan nesiller mağdur olur” dedi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, dövizin düşüşü noktasında da açıklamalarda bulunduğu yayında şunları söyledi; “Döviz düşüyor. Peki, döviz düşerken neden indirim yapılmıyor deniliyor. Evet, döviz düşüyor ama akaryakıt borsası düşmüyor. Fiyat İstikrar Fonu da zamanında seçim yatırımı için o kadar kullanıldı ki şimdi biz gerektiği zamanda kullanamıyoruz. Biz bu fonu kullanılması gereken yerde ‘kriz zamanı’ kullandık. Ancak Ağustos’tan itibaren Fiyat İstikrar Fonunu kullanamaz duruma geldik” dedi.

TÜPGAZIN BORSA FİYATINDA YÜZDE %25’LİK BİR ARTIŞ OLDU

Tüp gaz konusunda ise; “Tüp gaz denetimli bir malzeme değil. Tüp gazın borsa fiyatında yüzde %25’lik bir artış oldu. Bütün incelemelerimizi yaptıktan sonra firmalar fiyatı en son 80 lirada tutabildi. Bunlar tamamen dış kaynaklı artışlardır. İthalata bağlıyız yapabileceğimiz bir şey yok. FİF zamanında kullanılmadığı için fiyata müdahale edemiyoruz.”

HAYAT PAHALILIĞI…

Hayat Pahalılığı konusunda sendikalarla görüşüp konuştuklarını hatırlatan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, geçen Temmuz ayında hayat pahalılığını %12.11 verdiklerini hatırlattı.

Denktaş; “DPÖ Hayat pahalılığı tahmini 40,5 olacağı yönünde. Bunun %12.11’i Temmuz ayında yansıtıldı. Şimdi buna ilave %20 daha 2019 Ocak ayı maaşlarına yansıtılacak. Yani 2018 Ocak ayı maaşlarına toplam %34,5 bir artış gelmiş olacak” dedi.

Zor bir dönemden geçildiğine işaret eden Maliye Bakanı; “bazı yerlerde maaş kesintisi bile gündeme gelebilir. Kamuya bağlı kurumları kastediyorum, bazı önlemler almamız gerekebilir. Yılların yanlışlarının düzeltilmesine yönelik bazı girişimlerimiz olacak” dedi.