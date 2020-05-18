Lüksemburg merkezli uluslararası kayıt kuruluşları, TL işlemleri durdurdu

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasalarında yükselen dalga boyu, geride bıraktığımız hafta, BDDK’nın atmış olduğu adımlar ve swap anlaşmasına yöenlik beklentiler ile oturdu.
- Lakin, BDDK’nın almış olduğu kararların, şifa etkisi kadar yan etkisinin de su yüzüne çıkmaya başladığını görüyoruz.
- BDDK, TL’nin her değer kaybetmeye başladığı dönemde yurtdışı yerleşiklere Türk Bankalarının TL vermesini daha da zorlaştırması, en basit anlatımla, yurtdşında TL’nin popülaritesini azalttı.
- Geçen haftalarda, önde gelen yurtdışı bankalara TL yükümlülüklerini yerine getirememesi sonrası verilen ceza, ister istemez TL için kotasyon ve likidite sağlayan yabancı bankaların bu piyasadan uzaklaşmasına, netice olarak da, TL bacaklı FX kurlarında alım satım makasının açılmaya başlmasına neden oldu. Halbuki, piyasada ne kadar çok spekülasyon yapan yatırımcı olursa (biri alır biri satar) fiyatlar bir birine yaklaşır, piyasa derinliği oluşur.
- Son günlerde, BDDK kararı ardından, TL bacaklı kur kotasyonu sağlayan yabancı bankaların sayılarının düşmesine, haftasonu yeni bir gelişme daha eklendi: Lüksemburg merkezli, Euroclear ve Clearstream adlı uluslararası menkul kıymet takas ve saklama kurumları, kendi aralarındaki (bridge yani köprü) ortak iletişim platformları üzerinden TL işlemleri durdurdu.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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