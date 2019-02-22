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LTB faturaları artık Capitalbank’tan online ödenebilecek

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bankalar ile yaptığı online ödeme altyapısı iş birliklerine bir yenisini daha eklendi. Bu kapsamda hizmet faturalarının banka şubelerinden ödenebilmesi, ayrıca ATM, web sitesi ile mobil uygulama gibi kolaylıklardan yararlanılması ve otomatik ödeme talimatı verilebilme işlemleri bundan böyle Capitalbank tarafından da uygulanacak

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LTB faturaları artık Capitalbank’tan online ödenebilecek
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Capitalbank ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bugün belediye faturalarının online ödeme altyapısı iş birlikteliği protokolü imzaladı. Gerçekleştirilen işbirliği anlaşmasının imzaları bugün LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın banka yetkililerini kabulü sonrasında atıldı. LTB adına Başkan Mehmet Harmancı, Capitalbank adına ise Genel Müdür Mehmet Akaçalı ve Genel Müdür Yardımcısı Sevdinç Kabus sözleşmeye imza koydu.

LTB – Capitalbank işbirliği sonucu Lefkoşa Türk Belediyesi faturaları tüm Capitalbank şubelerinden, ATM, Inernet Şube ve mobil uygulama kanallarından online olarak yapılabilecek. 2 hafta içerisinde çalışmaların tamamlanmasının ardından, vatandaşların belediyeye ait faturalarını ödemek için LTB veznelerine gitmesine gerek kalmadan Capitalbank’tan gerçekleştirebilecek. Capitalbank şube veya diğer kanallarından yapılacak ödemeler anında LTB muhasebesine yansıyacak.

Başkan Harmancı: Amacımız yurttaşlara kolaylık sağlamak 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Capitalbank’ın şubelerinin de artık LTB’nin birer veznesi gibi çalışabileceğini ifade ederek, yurttaşların hem vezneler hem de online ödeme imkanları ile daha kolay ödeme yapmalarını amaçladıklarını belirtti.

Başkan Harmancı Capitalbank’a geliştirdikleri ağın bir parçası olmalarından ötürü teşekkür etti.

Sevdinç Kabus: Bankamızın ve LTB’nin hizmetlerinin katma değerini yükseltecek Capitalbank Genel Müdür Yardımcısı Sevdinç Kabus ise yapılan anlaşma ile LTB’nin tahsilatlarını daha kolay toplayabilmesi, vatandaşların istediği saatte ve istediği yerde ödeme yapabilmesinin önünün açılacağını dile getirerek, bunun da hem Capitalbank’ın, hem LTB’nin hizmetlerinin katma değerini yükselteceğini vurguladı.

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