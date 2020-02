"Londra'ya direkt uçuş imkansız değil"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan "Özellikle İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımızın kolay ulaşımını sağlayabilmek adına transfer noktalarındaki sıkıntıları ortadan kaldırabilecek iki farklı alternatif üzerinde çalışıyoruz. Ancak bunları gerçekleşmeden paylaşmayı doğru bulmuyorum. İki farklı hava meydanı üzerinden Londra’ya uçuşları bağlama aşamasındayız şu an" dedi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, seçim yasakları kapsamında olabilecek işleri hızlandırma yönünde çalıştıklarını belirterek, son yapılan görüşmelerde Ercan Havalimanı’nın sonbahar aylarında biteceği bilgisini aldıklarını anlattı.

2020 yılı içinde proje bitmediği takdirde hükümetin her türlü adımı atma noktasında kararlı olduğunu tekrarlayan Atakan, İngiltere’ye direkt uçuşlarla ilgili de konuştu.

Bunun uzun soluklu bir süreç olduğunu belirten Tolga Atakan, direkt uçuş konusunun iki yıllık görev süresinde en fazla odaklanılan konu olduğunu ifade etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, katıldığı televizyon programında Bakanlık projelerine ilişkin bilgi verdi.

Atakan,“Yüzde yüz bizim kontrolümüzde, elimizde olan bir konu değildir. Geride bıraktığımız sürede ciddi istişarelerimiz, görüşmelerimiz oldu, devam da ediyoruz. Bahar aylarında bu konuyla ilgili karşılıklı ziyaret yapılması da gündemde. İmkansız ya da zor değil. Bazı köşe taşlarını sağlıklı döşememiz gerekiyor. Geride bıraktığımız süreçte de bu yolda oluşabilecek soru işaretlerini kaldıracak bazı adımlar attık. Ercan Havalimanı’nın hem mevcut terminaliyle ilgili hem de yeni Ercan Havalimanı’nın terminalinin projelendirilmesiyle ilgili bir çalışmalarımız var. Özellikle İngiltere’de yaşayan vatandaşlarımızın kolay ulaşımını sağlayabilmek adına transfer noktalarındaki sıkıntıları ortadan kaldırabilecek iki farklı alternatif üzerinde çalışıyoruz. Ancak bunları gerçekleşmeden paylaşmayı doğru bulmuyorum. İki farklı hava meydanı üzerinden Londra’ya uçuşları bağlama aşamasındayız şu an. Bunlar da gerçekleştiğinde kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni Ercan Havalimanı’nın devreye girmesi sonrasında tarifeli olmasa bile charter bağlamında direkt uçuşların hayata geçirilmesi kuvvetli bir olasılık” dedi.

“FİBER OPTİĞE GEÇİŞ SÜRECİNİN AYRINTILARI 29 ŞUBAT’TA DÜZENLENECEK SEMPOZYUMDA HALKA DUYURULACAK”

Bakan Atakan, fiber internete geçiş konusunda 29 Şubat tarihinde geniş kapsamlı bir sempozyum düzenleneceğini de duyurdu.

Sempozyumda dönüşümün yol haritasının kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Atakan, 4G ve 5G frekans ihalesinin de bu yıl içinde yapılacağını belirtti. Fiber optiğe geçebilmek için 4G ve 5G altyapı dönüşümünün hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Atakan, “Ülkemizin coğrafi koşulları fiber optik altyapı için avantajlıdır” dedi.

“KKTC’Yİ BİLİŞİM MERKEZİ KONUMUNA GETİRMEK GİBİ BİR VİZYONUMUZ VAR”

Geçtiğimiz yıl bir AR-GE ve teknopark yasası hayata geçirdiklerini anlatan Atakan şöyle devam etti: “ODTÜ içinde teşekkül etmeye başladı. 5 farklı üniversitemiz içinde AR-GE’ye yönelik yatırım yapılması çalışması sürüyor. Bu ülkeyi bir bilişim merkezi konumuna getirme noktasında bir vizyonumuz var. Bu vizyonu hayata geçirecek en önemli altyapı fiber optik değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek. Özellikle yazılım alanında yapılan faaliyetlerin ciddi ekonomik getirileri olduğu ortaya. Bugün lokomotif sektör olarak turizm ve yükseköğrenimden bahsediyoruz. Bunun yanına bir üçüncü lokomotifi eklemek çok mümkün.”

Seçim yasağına girmeyen ve ihale sonrası sürdürülen 4 proje olduğunu ifade eden Atakan, kamu yararı gözetilen hiçbir projenin seçim yasağına girmediğini işaret etti.

Atakan, “Mesarya bölgesinde birkaç sıkıntılı nokta vardı. Bunlarla ilgili projelerimiz şu anda ihale aşamasında. İskele Boğaz’ında yağışlı dönemde yaşanan çökme problemiyle ilgili sorunu giderecek proje de aynı şekilde ihalede. Önümüzdeki hafta Alsancak’a ilk kazma vuruluyor. Lefkoşa-Girne yolunun boğaz kavşağı ile Gönyeli çemberi arasında kalan bölümün orta refüjünün bariyerlenmesi ihale aşamasında. Güzelyurt bölgesinde son yağışlardan hasar gören bölümünde lokal bakım ve tamir şu anda yapılıyor” dedi.

“SARAYÖNÜ POLİTİKASI VE POLİTİKACISI DÖNEMİ GEÇTİ, FARKLI VİZYON ELZEMDİR”

Programda Cumhurbaşkanlığı seçimine dair süreci de değerlendiren Tolga Atakan, durumun çok da anketlerde yansıtıldığı gibi olmadığını gözlemlediğini belirtti.

Dışarıda çok daha farklı bir hava olduğunu anlatan Atakan, 2020 Nisan’ın önemi ve vatandaşın verdiği değerin genel perspektifin dışında olduğunu söyledi.

Atakan konuşmasını şöyle tamamladı;

“Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kıbrıs sorunu çerçevesinde sürdürülen bir tartışma düzeni vardı. Kıbrıs sorununu kim çözer, nasıl çözer gibi dar bir çerçevedeydi. Bir toplum liderliği, bir vizyon, geleceğe yönelik mevcut konjonktür çerçevesinde yapılabilecekler doğrultusunda süren bir tartışma dönemi var şu an. Şu an itibariyle bu perspektif üzerinden Sayın Özersay’ın ortaya koymuş olduğu mesajların halk tarafından çok net algılandığını görüyorum. Özersay, birçok alanda öncülük içeren, farklı fikirlerin bulunduğu bir vizyon sundu. Sarayönü politikası ve politikacısı dönemi geçti. Hızla değişen bir yapı var. Kıbrıs adası kuzeyi ve güneyiyle farklı bir konjonktürün göbeğinde. Farklı bir döneme giriyoruz. Bu çerçevede cumhurbaşkanlığı makamımın da önemi daha da artıyor. O noktada genel politikaların dışında farklı bir vizyon elzemdir diye düşünüyorum.”