Limasol Sigorta “Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı”na katıldı

Limasol Sigorta; Türkiye Sigorta Birliği (TSB) sigorta ve emeklilik sektörünün büyütülmesi için gelecek beş yıllık stratejilerini belirlemeyi hedeflediği Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı’nda yer aldı.

TSB tarafından İstanbul Conrad Bosphorus otelde düzenlenen ve iki oturumda gerçekleşen çalıştaya Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ile Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker katıldı.

Türkiye Sigorta Birliği tarafından orta ve uzun vadeli stratejilerin belirleneceği ve başlıca konu başlıkları altında Digitalleşme,Yapay Zeka, Block Chain,Siber Riskler ve Küresel İklim Değişikliklerinin ve daha birçok konu başlığının Sigorta Sektörüne Etkilerinin konuşulduğu Çalıştayda yurtdışından, konularında isim yapmış uluslararası uzmanlar da yer aldı.Çalıştayda ayrıca; teknolojik gelişmelerin sigorta ve emeklilik sektörlerini nasıl etkilediği, son gelişmeler ile global sigorta ve emeklilik piyasalarındaki aktörlerin uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler; “Limasol Sigorta, büyük hissedar yapısı ile her zaman ve her konuda lider olmak için çalışmaktadır. Liderlik anlayışı sadece en büyük veya en çok prim üreten sigorta şirketi olma anlamında değildir. KKTC sigortacılık sektörüne kazandırdığımız yeniliklerle ve öncü girişimlerle; hasar ödememizdeki süratimizle, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmakla ve bu tarz yenilikleri yakından takip ederek daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker “21 Yıldır halkımıza en iyi şekilde hizmet veren Limasol Sigorta; ilerici ve vizyonel yapı ile hareket etmektedir. Bu yüzden Türkiye Sigorta Birliği’nin Sigorta ve Emeklilik Sektörü Strateji Belirleme Çalıştayı’nda sektöre dair güncel konuların anlatımını dinlemekten memnuniyet duyuyoruz”dedi. Lha