Limasol Sigorta 2019 yılında belirlenen hedefleri maksimum verimlilikle tamamladı

Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler "2019 yılında belirlenen hedefleri maksimum verimlilikle kapatan Limasol Sigorta, oluşan hasarların da hızlı bir şekilde giderilmesini sağlamıştır” dedi

Limasol Sigorta 19’uncu Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını yaptı. Limasol Bankası Genel Müdürlük binasında Covid – 19 önlemleri çerçevesinde gerçekleşen toplantıda Sigortayı yönetecek Direktörler Kurulu da belirlendi.

Limasol Sigorta Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler’in divan başkanlığını, Akıle Tatarlar ve İpek G. Halim’in ise divan sekreterliğini yaptığı Limasol Sigorta Olağan Genel Kurulu, faaliyet raporunun okunması, 2019 yılı hesaplarının okunması ve onaya sunulması, hesapların oybirliği ile aklanması, direktörler kurulunun seçimi, murakıp tayini, ve bazı mevzuat maddelerinin görüşülüp onaylanması ile hissedarların dilek ve temennilerdebulunmasıyla tamamlanmıştır.

Limasol Sigorta Direktörler Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, genel kurul üyelerine yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

“Kasım 1997’de KKTC’nin en köklü bankalarından birisi olan Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.’in yan kuruluşu olarak kurulan Limasol Sigorta Ltd., yaklaşık 23 yıllık deneyimi ile müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmalar yapmaktadır. 2019 yılında belirlenen hedefleri maksimum verimlilikle kapatan Limasol Sigorta, oluşan hasarların da hızlı bir şekilde giderilmesini sağlamıştır. 2019 yılında, sigortacılık faliyetleri yanı sıra sosyal sorumluluk bağlamında da önemli çalışmalara katkı sağlamış olan Limasol Sigorta, önümüzdeki yıllarda da titiz çalışmalarını sürdürecektir” dedi. Kemaler sözlerini yaşanan Covid 19 salgınının bir an önce sona ermesi ve sağlıklı günler temennisi ile konuşmasını tamamladı.

Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker ise, Limasol Sigorta’nın sektördeki üstün performansından mutlu olduklarını, sigortanın başarı grafiğini mevcut rekabet ortamında sürekli üst seviyede tutması yönünde yönetimden personele herkesin gereken özveriyi yeni dönemde de göstereceğine inandıklarını kaydetti. Asker, ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alana Covid – 19’un yarattığı kötü etkilerin en erken zamanda geride kalmasını temennisinde de bulundu. Birtan Asker, Limasol Sigorta web sitesinin ve dijital alt yapının güncellendiğine de dikkat çekerek, Limasol Sigorta’nın her zaman müşterilerine en iyi hizmeti sunma prensibi ile çalıştığının altını çizdi.

Dilek ve temennilerin ardından Genel Kurul toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.