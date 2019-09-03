Limasol Bankası’ndan bir kolaylık daha!

Sekseninci yılında yeniliklere devam eden Limasol Bankası müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Tüm dünyada yaklaşık 200 farklı ülkede ve 350.000’den fazla hizmet noktasında yer alan MoneyGram, para transfer sistemiyle, tüketicilerin dünyanın çeşitli bölgelerine para göndermesini ve o bölgelerden para almasını sağlayarak, kişiden kişiye para transferi sağlamaktadır. Limasol Bankası, MoneyGram hizmeti ile aileler, yurt dışında okuyan öğrenciler, yoğun olarak yurtdışı seyehatlerine giden iş adamları ve turistlere hizmet sağlayarak hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir. Banka hesabına ihtiyaç duymadan ada genelinde geniş hizmet ağı 15 şubesi; ile Limasol Bankası şubelerinden hızlı, güvenilir, kolay ve uygun transfer ücretleriyle hizmet verilmektedir. MoneyGram ile Limasol Bankası müşterisi olmayanlar da ilgili hizmetten yararlanabilmektedir. Hizmet kapsamında KKTC’de bulunan müşteriler MoneyGram aracılığıyla Limasol Bankası şubelerinden ellerinde bulunan referans numarası aracılığı ile güvenli bir şekilde para çekebildikleri gibi, yine güvenlik kontrolleri kapsamında oluşturulan referans numarası ile MoneyGram ağına dahil olan 350.000’den fazla hizmet noktasında düşük transfer ücretleri ile hızlı, güvenilir ve kolay para gönderimi yapabilmektedirler.

“Dijital alandaki gelişmeler hepimizin hayatına pek çok olumlu katkı sağlamaktadır.’’

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler konuyla ilgili şunları aktardı: “Hızlı, güvenilir, kolay ve uygun transfer ücretleriyle alanında dünyanın en itibarlı firmalarından biri olan MoneyGram ile yeni bir hizmet daha sunuyoruz. Günümüzde dijital alandaki gelişmeler hepimizin hayatına pek çok olumlu katkı sağlamaktadır. Para ve finans anlamında da kaliteli ve yaşamı kolaylaştıran hizmetler sunmak hem müşterilerimiz için hem de bizim için önemli. İlerleyen dönemlerde de bu anlamda çalışmalarımızı genişleteceğiz”. Lha