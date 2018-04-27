Limasol Bankası Yıllık Genel Kurulunu yaptı

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği denetim ve gözetiminde gerçekleşen Yıllık Genel Kurul, hissedarların, banka çalışanlarının ve davetlilerin yoğun katılımı ile yapıldı.

Limasol Bankası’nın Bağımsız Denetim’den geçmiş 2017 yılı hesaplarını onaylatması 26 Nisan 2018 Perşembe günü Limasol Bankası Genel Müdürlük Kültür Salonunda gerçekleşti. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği denetim ve gözetiminde gerçekleşen Yıllık Genel Kurul, hissedarların, banka çalışanlarının ve davetlilerin yoğun katılımı ile yapıldı.Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Baş Müfettişi Berrin Denizer Başkanlığındaki divan kurulu tarafından yönetilen genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında Limasol Bankası’nın çalışmalarını anlatan bir video gösterimi yapıldı. Gösterimin ardından söz alan Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler yaptığı konuşmada Limasol Bankası’nın 78 yılı aşkın bir süredir toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bankacılık anlayışı ile çalıştığını, her zaman daha iyi hizmet için de çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Konuşmasında Yönetim Kurul’u 2017 yılı icraatları ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporuna değinen Kemaler, Bankanın genel olarak geçmişten bu güne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Limasol Bankası çalışanlarının her zaman özveri ve azimle çalıştığının altını çizen Kemaler, Bankanın önemli iştiraklerinden biri olan Limasol Sigorta’nın da 2017 mali yılını Pazar payını ve buna bağlı karlılığını artırarak büyümesinden ve diger kurumsal varlıklarının gösterdigi performanstan yönetim olarak mutlu olduklarını da ifade etti. Kemaler, sağlanan yüksek verimlilikte büyük payı olan banka yönetim ve çalışanları, sigorta müdür, personeline ve diger yan kuruluşlarının çalışanlarına içtenlikle teşekkür etti.

Limasol Bankası Genel Müdürü İlkin Yoğurtçuoğlu ekonomik gelişmeler ve KKTC Bankacılık Sektörü’nün geldiği noktaya da kısaca değindikten sonra, Limasol Bankası’nın 2017 yılı mali-finansal gelişmeleri ve performans rasyoları yanında diğer faaliyetlerini de özetle aktararak, “Limasol Bankası ülkenin önemli yerel finans kuruluşlarından biridir. Gücünü köklü geçmişinden alarak müşteri odaklı çalışmalarını sürdüren Bankamız güvenli gelecek için ileriki dönemde de en iyi şekilde hizmet vermeye devam edecektir” dedi. Yoğurtçuoğlu Genel Kurul’un Limasol Bankası camiası için hayırlı olmasını dilerken, Hissedarlara, Müşterilere takım ruhu ve özveri ile çalışan personele teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.Konuşmaların ardından, Dış Denetim Firması Fevzi Adanır & Co. Certified Public Accountants tarafından teftiş edilmiş 2017 yılı hesapları ve denetim raporu okundu. Gündem maddelerinin görüşülerek tamamlanmasının ardındanhesap oylamasına gidildi. Hesapların oy birliği ile onaylandığı kurulda ayni yılın finansal ve operasyonel sonuçlar açısından maksimum verimlilikte kapatıldığı da vurgulandı.Lha