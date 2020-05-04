Limasol Bankası iyileştirmeye kredi destek ürünleri ile başladı

“ Hep Birlikte Başaracağız ” sloganıyla yeni sürece adım atan Limasol Bankası, kademeli olarak açılması öngörülen işyerleri için düşük faiz oranları, uzun vadeler ve hızlı onay içeren “ Limasol İşe Devam Kredisi” ve “ Esnaf Destek Kredisi” olarak 2 ayrı kredi paketi hazırladı

Ülkenin köklü ve güçlü bankası Limasol Türk Kooperatif Bankası bugün başlayan corona tedbirlerinin iyileştirilmesi sürecine esnaf ve üreticilere özel kredi ürünleri sunarak başladı.

“ Hep Birlikte Başaracağız ” sloganıyla yeni sürece adım atan Limasol Bankası, kademeli olarak açılması öngörülen işyerleri için düşük faiz oranları, uzun vadeler ve hızlı onay içeren “ Limasol İşe Devam Kredisi” ve “ Esnaf Destek Kredisi” olarak 2 ayrı kredi paketi hazırladı.

Limasol Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, başlayan yeni süreçle ilgili banka müşterilerine ve halka şu çağrıyı yaptı:

“ Dünyayı ve ülkemizi içine alan ciddi bir salgın hastalık sorunu ile karşı karşıyayız. Covid-19 vakasının yarattığı sosyal ve ekonomik kriz ülkemizde de yaşanmaktadır.

Covid-19 tedbirleri kapsamında 14 Mart tarihinden bu yana birçok iş yeri faaliyetlerini durdurmuş olmalarından sebep, hiçbir kazanç elde etmeden bu süreci geçirmek durumunda kalmıştır. Birçok işyeri de çok az kazanç ile faaliyetlerini devam ettirebilmiştir.

4 Mayıs Pazartesi gününden başlayarakkademeli olarak iş yerlerinizi açıyor ve ekonomik faaliyetlerinize başlıyorsunuz.

Tüm iş yeri sahiplerine, çalışanlarına ve halkımıza hayırlı olsun,

Allahtan, herkese hayırlı ve bol kazançlar dilerim.

Faaliyetlere yeniden başlamanın hazırlık aşamasında, hepinizin CAN SUYUNA ihtiyacı olacağını düşündük. Limasol Türk Kooperatif Bankası olarak önceden söz verdiğimiz gibi yine siz müşterilerimizin yanında olmak için sizlere özel ürünler tasarladık.

Kepenkler yeniden açılırken düşükfaizli,(TL %12 ) komisyonsuz,masrafsız ve kefillik ile 100 Bin TL’ye kadar LİMASOL İŞE DEVAM kredimizi hazırladık.

4 Mayıs tarihinden itibaren banka şubelerimize müracaat eden bankamızın mevcut müşterilerinin kredisi bir gün içinde onaylanacaktır.

Yine bu günlerde sizler için 1 Milyon TL’ye kadar düşük faizli (%12) 6 Ay taksit erteleme imkanı olan120 Aya kadar vadeliESNAFA DESTEK KREDİSİ ürünü TL veya YP(%5,75) olarak hazırlanmıştır.

Yine söz verdiğimiz gibi siz değerli müşterilerimize gönderilen SMS’lerden yönlendirildiğiniz forumları doldurarak bizden taleplerinizi iletmenizi istedik.

Sizden gelecek taleplerle sadece size özel kredi paketleri hazırlanacak ve alacağınız randevu ile finansman sorunlarınıza çözüm üretmeye çalışılacaktır.

Hatırlayacağınız üzere, Mart ayında 3 aylık muhasebe harçları sizlerden talep edilmemişti. Haziran ayında da bu masrafların %50 tutarı yine sizlerden alınmayacaktır.

Bu ekonomik sıkıntıdan ve olağanüstü durumdan hep birlikte çıkacağımıza inanıyoruz.

Yönetim Kurulu Başkanından, Üyelerine,Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından Müdürlere tüm Çalışanlarımızla hepimiz size hizmet vermeye hazırız.

Limasol Türk Kooperatif Bankası, herzaman olduğu gibi bu zor süreçte de siz değerli müşterilerimizin yanında olacaktır.

Buyurun bir kahvemizi için, sorunlarınıza size özel çözümleri birlikte tasarlayalım.