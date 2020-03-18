La Casa De Papel: Zeplinlerle para geliyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Ekonomik aktiviteyi öldüren virüs krizine karşı, tüm ülkeler, para ve maliye politikası kanalında olumsuz etkileri bertaraf etmek adına devreye giriyor.
- Merkez bankalarının atmış olduğu radikal düzeyde adımlara, devletler, virüsün yayılmasını önlemek adına aldığı adımlarla eşlik ederken, maliye politikasının da, reel sektörde çalan iflas riskine karşı devreye girdiğini görüyoruz.
- Salı gecesini, 1987 yılında yaşanan Kara Pazartesinden sonra tarihe geçerek kapatan ABD borsaları, dün akşam alınan önlemler ile geceyi %6 seviyesinden yükselişle tabir caizse “yara sararak” tamamladı.
- Sadece ABD borsası S&P’nin piyasa değerinin 24,9 trilyon dolar olduğu düşünülürse, bir gecede yaşanan %10 düşüş veya yükseliş, 2,5 trilyon dolara tekabül ettiği ve piyasa şartlarının “vahşileştiğini” söylemek gerekiyor.
- Özellikle, benzetme yapabilmek açısından, Türkiye ekonomisinin yaklaşık 700 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğu düşünülürse, borsalarda yaşanan değer kaybının ne denli olduğu daha iyi anlaşılacaktır diye düşünüyorum.
- Piyasalarda var olan dalga boyu, bizlere “tahterevalliyi” anımsatıyor. Virüs krizinde henüz anlamlı bir azalma/düzelme olmaması nedeniyle, dalga boyunun da korunmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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