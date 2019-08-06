Küresel piyasalarda yangın büyürken, içerde TL rallisi devam ediyor!

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Şöyle bir adım geriye çekilerek geçen birkaç aylık döneme baktım. Hatırlasınız,İstanbul seçimlerinin demokrasi anlamında olumlu sonuçlanacağını, G-20 zirvesinden çok ümitli olduğumuzu, S-400 haberlerinin şiddetle bayatladığını, içerde ve dışarda Merkez Bankalarının faiz indirim döngüsüne geçtikleri ve bunların da ağır yaralı olan TL ve TL cinsi varlıklara nefes aldırabileceğini savunmuştuk
- Geldiğimiz noktada, son 3 aylık zaman diliminde, dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinin sergilediği performansa baktığımızda, Türk Lirası’nın yaklaşık %10 değer kazancı ile tepede yer aldığını ve olumlu ayrıştığını görüyoruz (bakınız grafik)
- Her ne kadar küresel büyümenin üzerinde adeta kara bulut gibi dolaşan ticaret savaşları ve devamında kur savaşları endişelerinin artmasına neden olsa da, içerdeTL’nin takdire şayan performansı devam ediyor.
- Biraz sayıların dili ile konuşalım. Küresel borsaların klavuzu kargası konumunda ABD borsası S&P500 son 5 günde %6’dandaha fazla geriledi. Altının ons fiyatı dolu dizgin 1,472 usd/ons seviyesindeki hedef seviyemize koşar adım gitti. Son 14 haftada altının dolar karşısında %16 prim yaptığını not etmek gerekiyor
- Çin para birimi Yuan, ABD ile gerilime cevap vererek dolar karşısında son on yılın en düşük seviyesine geriledi. Diğer bir güvenli liman olan Japon yeni geniş bantta değer kazanırken, ABD 10 yıllık devlet tahvil getirisi alımların itici gücü ile %1,66 seviyesine gerileyerek 2016 yılına geri döndü. Daha 10 ay önce %3,26 seviyesinde olan ABD dolarının piyasa faizi neredeyse yarı yarıya düşmüş!
- Analizin debvamı için aşağıdaki linke tıklayın
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