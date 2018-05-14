Küresel piyasalarda iyimser hava hakim

Yeni hafta başlangıcında küresel piyasalarda iyimser bir hava görünüyor

başlangıcında bir hava görünüyor Cuma günü ABD’de açıklanan ve beklentileri karşılayamayan enflasyon verileri, Dolar’ın küresel anlamda değer kaybetmesine neden olurken, jeopolitik anlamda ABD ile Çin arasında tansiyonun düşmesi de havayı yumuşattı

verileri, Dolar’ın küresel anlamda değer kaybetmesine neden olurken, de havayı yumuşattı Özellikle ABD’de açıklanan zayıf enflasyon ardından EUR/USD paritesinde dip seviyelerden hafif de olsa yukarı kıpırdanma isteğine tanıklık ediyoruz (bakınız grafik)

ardından isteğine tanıklık ediyoruz (bakınız grafik) FED’in faiz artırımlarını göreceli de olsa baltalayan zayıf enflasyon verisi ardından EUR/USD paritesinde 1,1936 teknik seviyesinin üzerinde yeniden 1,2055 – 1,2080 seviyesine doğru atak yapabileceğin düşünüyoruz. Lakin, yönün halen daha aşağıya işaret ettiğini söylemek gerekiyor

yapabileceğin düşünüyoruz. Lakin, işaret ettiğini söylemek gerekiyor Türk mali piyasalarında saman alevi tarzında yaşanan iyileşme kısa süreli oldu. Sn. Cumhurbaşkanı’nın Beştepe’de düzenlediği EKK toplantısı ile parabolik bir hal alan USD/TL kurundaki görünüm geçen hafta durmuştu

süreli oldu. Sn. Cumhurbaşkanı’nın Beştepe’de düzenlediği 4,37 seviyesinin üzerine yükselerek rekor kıran USD/TL kuru, EKK haberi ve oluşan faiz artırım beklentisi ile 4,22 seviyelerine gerilemesi ardından Cuma günü yine yön değiştirdi

gerilemesi ardından Cuma günü yine yön değiştirdi Sn. Cumhurbaşkanı’nın faizlerin düşürülmesi yönünde yaptığı açıklama (“biz faizi yüksek tutmakla oyuna geliyoruz”) piyasalarda oluşan beklenti ile ters düşerek kur üzerinde sert yükseliş yönünü bir etki yaptı

yaptığı açıklama (“biz faizi yüksek tutmakla oyuna geliyoruz”) piyasalarda oluşan yönünü bir etki yaptı Swap faizlerine yansıyan ve TCMB’den beklenen yaklaşık 200 baz puan faiz artırımı nedeniyle kısmen geçen hafta toparlayan USD/TL kuru, haftayı 4,31 seviyesinin üzerinde tamamlaması ardından sabahın erken saatlerinde 4,35 seviyesini test etti

kısmen geçen hafta toparlayan USD/TL kuru, haftayı 4,31 seviyesinin üzerinde tamamlaması ardından sabahın erken saatlerinde 4,35 seviyesini test etti Cuma günü ABD’de açıklanan zayıf enflasyon nedeniyle doların değer kaybetmesi ile yükselişe geçen EUR ve GBP çaprazlarına nazaran bakıldığında, EUR/TL kuru yeniden 5,20 ; GBP/TL kuru ise 5,90 seviyesinin üzerine yükseldiğini de not edelim

Ezcümle, piyasalar geçen hafta yapılan EKK toplantısı ardından faiz artırım beklentisi içerisine girmesi, kısmi de olsa bir rahatlama yaratmıştı. Beklentinin gerçekleşmemesi havayı yeniden (daha da) bozabileceğini piyasa yansımasından anlıyoruz

(daha da) piyasa yansımasından anlıyoruz Yurtdışı piyasalarda veri gündeminin sakin olduğu günde, içerde TSİ10:00’da açıklanacak cari işlemler açığı (beklenti aylık - 4,1 milyar dolar) yakından takip edilecektir. Cari açığın daha da artması, TL ve TL cinsi yatırım araçları üzerinde baskı kurabilir



EUR/USD



Cuma günü açıklanan ve beklentileri karşılayamayan ABD enflasyon verisi ardından, doların genele yayınlan değer kaybı ile EUR/USD paritesi yönünü yukarıya çevirdi. Hatırlanacağı üzere, 1,2165 seviyesinden taşıdığımız EUR kısa pozisyonda sırası ile 1,2055 ve 1,1936 seviyelerine varmış, en düşük 1,1821 seviyesini görmüştük. Teknik manada, EUR’da yeniden yükseliş görebileceğimizi düşünsek de (1,2055 – 1,2080), ana yönün önce 1,17’ler sonra da 1,1550 seviyesine doğru olacağını düşünüyoruz. Her ne kadar aşağıdaki grafik basit çizgiler ve teknik analizden ibaret olsa da, Avrupa ve ABD faiz makasının Dolar lehine açılmaya devam etmesi, EUR’da aşağı yönlü beklentimizin ana argümanını oluşturuyor.