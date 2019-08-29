Küresel piyasalarda Brexit sancısı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Küresel mali piyasaların bir numaralı gündem maddesi olan ABD ile Çin arasında devam eden ticaret gerilimine dün Brexit(İngiltere’nin AB’den ayrılması) yeni bir süreçle ile dahil oldu
- Brexit’in fikir babalarından Başbakan Borris Johson, dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’ten parlamentoyu 9 Eylül – 14 Ekim tarihleri arasında tatil etmesini istedi
- Kraliçe’nin Başbakan Johnson’un talebini onaylaması ile, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmasını engellemesi mümkün hale geldi
- Muhalefet cephesinin karara oldukça sert bir şekilde karşı çıktığı ve kararı anayasal zorbalık olarak değerlendirdiğini görüyoruz
- Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın, İngiltere’yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yinelerken, muhalefet partileri ise, Johnson'ı güven oylamasıyla devirmek ve belirlenecek bir ismin liderliğinde Brexit'i erteleyip, ülkeyi erken seçime götürecek "geçici hükümet kurma" senaryosu tartışıyor
- Hatırlanacağı üzere, Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti. İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet, AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti
- GBP/USD tarafından dün oldukça sert hareketler yaşanırken, teknik görünüm de zayıflamaya başladığını görüyoruz. GBP/USD tarafından aşağı yönün ağır bastığını, GBP/TRY cephesinde ise ayrı bir hikayenin oluşmaya başladığını hissediyoruz (bakınız grafikler)
- Bir tarafta sertleşen ABD ile Çin arasında bilek güreşi, diğer tarafta ise Hard Brexit (anlaşmasız Brexit) endişeleri küresel resesyon endişeleri körüklerken, yatırımcıları da güvenli liman arayışı hızla tırmanıyor
- Çin’den yapılan ithalatın 250 milyar dolarlık kısmına %25, 300 milyar dolarlık kısmına ise %10 vergi koyulması ardından Çin’den gelen 75 milyar dolarlık Amerika’dan ithal ürünlere %10 vergi yanıtı ardından Başkan Trump tarifleri %5 daha artırarak restleşmeyi daha da ileri noktaya taşıdı
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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