Küresel piyasalar yine yangın yerine döndü

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Küresel piyasalar son 3 günde adeta yangın yerine döndü!
- Bültenlerimizde, bu riski günlerdir dile getirdik: Finans piyasaları bol ve ucuz para ile ‘vur patlasın çal oynasın’ modunda iken, reel ekonomide ise işler tam ters tarafta yer alıyordu.
- Finansal performans ile makro gelişmeler arasında yaşanan bu ayrışma veya parti havası son sürat giderken, birden ışıklarının açılması ve müziğin kapatılması ile (şimdilik) son buldu.
- Öncelikle, petrol cephesinde arz kesintisinin uzun süre korunamayacağının anlaşılması, akabinde petrol stoklarının yeniden arttığını gösteren veriler ve nihayetinde OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi önde gelen kurumlardan gelen moral bozucu büyüme yönünde tahminler, piyasalarda risk iştahını adeta söndürdü.
- Takdir edersiniz ki, piyasaları hiç üzmeyen FED, elinden geldiği kadar ultra gevşek para politikasını uzun bir süre daha devam ettireceğini taahhüt etse de, toplantı ardından mikrofon karşısına geçen ve büyüme ve işsizlik ile ilgili beklentilerinin piyasaların sandığı gibi olmadığını anlatan Başkan Powell, satışların dün daha da derinleşmesine neden oldu.
- Özetle parti havası dün bitti. Geriye, piyasa oyuncularında ciddi bir baş ağrısı kaldı. Nisan ayından bu yana biriken ciddi karların hızla realize edilmeye başlanması ile, dün Avrupa endeksleri %4, ABD endeksleri ise %7’e varan düşüşlere sahne oldu. Piyasaların amiral gemisi S&P500 son 3 günde %7’in üzerinde gerileme kaydetti. Açıkçası, Mart ayında yaşanan piyasa türbülansından bu yana böyle bir hareket hiç görmedik.
- Türk mali piyasaları ise, otoritelerin son dönemlerde aldığı sert tedbirlerin bir yansıması olarak yabancı oyuncu payındaki azalmanın da yardımı ile daha sınırlı ve sakin hareket etti. Kendi iç dinamikleri ile hareket eden TL ve TL cinsi varlıklar, dünkü fırtınaya aldırış bile etmedi. Mesela, Güney Afrika Randı, dolar karşısında %4 değer kaybederken, USD/TRY kuru %1 yükselişle altını önemle çizdiğimiz 6,84 teknik seviyesine yükseldi. Borsa cephesinde ise %0,6 düşüş yaşandı.
- Risk iştahı her yerde düşünce, petrol fiyatları %10'a yakın geriledi. Brent petrolün varil fiyatı 43 dolar seviyesinden 3 günde 38 dolara geriledi (bakınız grafik). Altının ons fiyatı ise 1,680 – 1,760 bandının orta noktasında 1,730 dolar ile sakin bir seyir izledi.
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