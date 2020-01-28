Küresel piyasalar risk off modunda. TL, petrol ile olumlu ayrıştı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
- Çin’den dalga dalga yayılan koronavirüs, küresel piyasaların korkulu rüyası haline gelirken, riskten kaçış ve güvenli limanlara sığınma isteği de artmaya başladı.
- Güvenli liman dendiğinde akla ilk gelen yatırım araçların olan altın, Japon Yen’i, Dolar endeksi ve ABD tahvilleri dün değer kazanırken, hisse senetleri ve gelişmekte olan ülke para birimleri satışlara sahne oldu.
- Çin’de hayat tam anlamıyla durma noktasına gelmese de, yavaşlamadığını da söyleyemeyiz. Virüsün bulaşıcılık etkisinden korkan ve kalabalıklara karışmak istemeyen halkın sadece bu hafta sonu sinema sektöründe 1 milyar dolarlık kayba neden olduğu okuyoruz.
- Bırakalım sinema sektörünü, dünyanın büyüme motoru olan Çin’in ihracatının kesilmesinin ne manaya gelebileceğini bir düşünün. Ali Baba’dan nerelere kadar…. Taşımacılık sektörünün nasıl yara alacağını ve bunun da ticarete vuracağı darbe kendisini en iyi petrol fiyatlarında hissettiriyor.
- ABD-İran gerginliği ile ayın ilk yarısında 70 doları aşan Brent cinsi petrolün varil fiyatı, koronavirüsü ile yaşanan riskten kaçış ve küresel ticaretin yavaşlayacağı beklentisi ile dün 58 dolara seviyesine kadar geriledi.
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- Haliyle petrolün varil fiyatının 10 dolardan fazla düşmesi ile petrol ithal eden ve ihraç eden ülkelerin dün bültenimizde belirttiğimiz üzere ayrıştığını gördük. Enerji ihraç eden ülkelerin ciddi anlamda satılırken (Güney Afrika Randı ve Rus Rublesi dolar karşısında %1,5 ; Brezilya Reali %1 değer kaybetti) enerji ithalatçısı olan Türkiye, düşen enerji fiyatlarının sayesinde günü önemli bir değişim sergilemeden 5,94 – 5,95 bandında tamamladı.
- Son dönemlerde hızlı şeritte kendisine yol bulan ve oldukça ucuz olan hisse senetleri, dün küresel satış baskısına boyun eğmek zorunda kaldı. Borsa İstanbul 100 endeksi dünkü günü satışların gölgesinde 120bin seviyesini kıyısında tamamladı. Üç gün önce test edilen 124bin seviyesine nazaran dünkü kapanış %3,6 değer kaybına işaret ediyor.
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