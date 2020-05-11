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Küresel piyasalar izolasyonların gevşemesini kutluyor

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Küresel piyasalar izolasyonların gevşemesini kutluyor
  • İktisatbank Hazine Bölümü Gup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun para-payasa analizi şöyle:
  • Türk Mali piyasaları, hafta içinde kaydettiği olumsuz havadan Cuma günü kurtularak daha sakin bir seyir izledi.
  • BDDK'nın atmış olduğu adımlar, USD/TRY kurunu Perşembe günü test ettiği tüm zamanların zirvesi olan 7,2690’dan Cuma günü 7,08’li seviyelere kadar taşıdı.
  • Cuma günü bültemize, teknik manada yükseliş trend çizgisinin 7,09 seviyesinden geçtiğini ve söz konusu seviyenin altında bir kapanışın olumlu okunacağını paylaşmıştık.
  • Gerek BDDK’nın adımları, gerekse de Cuma günü Londra piyasalarının tatil olması, döviz piyasasında tansiyonun düşürürken, 3 yabancı bankaya getirilen işlem yasağı, işlem hacminin düşmesine, alış ve satış arasında oluşan kotasyonların ise açılmasına neden oldu..
  • BIST100 endeksi güne %1'e yakın artıda başladıktan sonra, yurtdışı olumlu havaya ayak uyduramayarak günü %0,6 düşüşle tamamlarken, 5 yıllık CDS risk primi 650 baz puan seviyelerindeki yüksek seyrini korudu.
  • Her ayın ilk Cuma günü olduğu üzere, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan istihdam raporu, tahminlere paralel korkutucu sonuçlandı: 1 ayda yaklaşık 21 milyon kişi işsiz kalırken, 16 senede sağlanan istihdam virüs nedeniyle 1 ayda yitirilmiş oldu. İşsizlik oranı da benzer bir şekilde %4,4 seviyesinden %14,7'ye yükseldi (bakınız grafik).
  • Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
  • https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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