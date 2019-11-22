Küresel mali piyasaların tadı tuzu kaçtı: ABD-Çin-Hong Kong

- İktisatbank Hazine bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle:
ABD ile Çin arasında uzun bir zamandır devam eden güç savaşının, yatırımcıları artık yorduğunu itiraf etmemiz gerekiyor.
- Çin’in yükselişini frenlemeye çalışan ABD yönetiminin aldığı önlemler neticesinde dünya ticareti yavaşladı.
- Geçen neredeyse 1 senelik zaman diliminde, ha bir orta yol şimdi bulundu ha bulunacak, ha anlaştılar diye beklerken, ABD Senatosu’nun Hong Kong özelinde aldığı kararlar, ikili ilişkileri gererken, 15 Aralık’ta imzalanması beklenen birinci faz anlaşmanın da ertelendiğini düşünüyoruz.
- Hong Kong’da devam eden gösterilere yönelik şiddet uygulandığı ve insan haklarının ihlal edildiğini öne süren ABD cephesi, Çinli yetkililere yönelik yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısı Senato’dan geçirmesi ardından dün tasarı Temsilciler Meclisi’nden de ezici çoğunlukla geçti.
- Yasa tasarısını ABD Başkanı Trump’ın imzalaması ile tasarı yasalaşmış olacak. Ayrıca, okuduğumuz raporlarda, ABD ile Hong Kong arasında özel bir ticaret ilişkisinin de kurulması konusunun gündemde olduğunu görüyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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