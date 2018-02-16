Küresel mali piyasalar yara sarmaya devam ediyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:

Gecen hafta yaşanan mini deprem ardından küresel mali piyasalarda yara sarma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor (bakınız grafik)

küresel mali piyasalarda tüm hızı ile devam ediyor (bakınız grafik) Bu iyimser seyir 21 Mart FED toplantısına kadar devam edebilir… FED’in yeni Başkanı Powell , Dolar zayıflığına “Osmanlı Tokadı” ile cevap vereceğini düşünüyoruz

kadar devam edebilir… , Dolar zayıflığına “Osmanlı Tokadı” ile cevap vereceğini düşünüyoruz ABD’de enflasyon yükselmeye devam etse de, yüksek cari açık ve Trump politikalarının daha da artıracağı bütçe açıkları (GSMH’nın % 6’sı) ABD dolarının üzerine “ikiz açıklar” korkusu ile adeta kabus gibi çöktü

yükselmeye devam etse de, ve (GSMH’nın % 6’sı) ABD dolarının üzerine “ikiz açıklar” korkusu ile adeta kabus gibi çöktü Dolar küresel olarak değer kaybetmeye devam ederken, Dolar’ın 6 para birimine göre değerini ölçen sepet kur (DXY), dün 88 seviyesi ile Aralık 2014 seviyelerine döndü

seviyelerine döndü Buna paralel EUR/USD paritesi 1,2550 seviyesini test ederek son 3 yılın en yüksek seviyesinde işlem görüyor (bakınız grafik)

en yüksek seviyesinde işlem görüyor (bakınız grafik) Doların küresel zayıflığı bir tarafta, Zuma faktörü ile değerlenen Güney Afrika Randı’nın yarattığı iyimserlik diğer tarafta gelişmekte olan ülke para birimlerine yardımcı oldu

bir tarafta, Zuma faktörü ile değerlenen diğer tarafta oldu USD/TL kuru da ılımlı havadan göreceli olarak yararlanarak 3,75’li seviyelere kadar gerilese de , EUR’nun güçlenmesine paralel, EUR/TL kuru 4,73 seviyesine yaklaşarak tüm zamanların zirvesine yükseldi

kuru da ılımlı havadan göreceli olarak yararlanarak , EUR’nun güçlenmesine paralel, yükseldi Diplomasi cephesinde ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3 saati aşan görüşmesi ; Başbakan Yıldırım’ın ise Almanya Şansölyesi Merkel ziyareti önemle takip ediliyor

; ziyareti önemle takip ediliyor Gözler bugün Tillerson – Çavuşoğlu basın toplantısına çevrildi

çevrildi TCMB’nin her hafta açıkladığı haftalık banka ve para istatistiklerine göre bankalarda bulunana döviz mevduatlar ( DTH) 1,9 milyar dolar azaldı (bakınız grafik)

her hafta açıkladığı haftalık banka ve para istatistiklerine göre bankalarda bulunana döviz mevduatlar ( (bakınız grafik) Makro cephede ise İngiltere’de sabah saatlerinde açıklanacak perakende satışlar, ABD’de ise konut istatistikleri ile tüketici güven endeksi takip edilecek



Küresel mali piyasalarda yara sarma çalışmaları devam ediyor



Küresel mali piyasalardaki toparlanma eğilimi korunmaya devam ediyor. Dow Jones Sanayi Endeksi alımların eşliğinde 25,200 puana yükselirken, S&P500 endeksinin volatilitesini gösteren VIX (korku endeksi geçen hafta test ettiği 50 seviyesinden 19’a gerileyerek bu toparlanmayı teyit etti. Lakin, ABD Doları’nın piyasa faizi halan daha yükselmeye devam ediyor!





Kaynak: Reuters





Doların genele yayılan değer kaybı piyasaların temel argümanı oldu



Trump politikalarının yaratacağı ilave bütçe açıkları ve beraberinde yüksek seyreden cari açık (ikiz açıklar), ABD’de artan enflasyonu ikinci plana iterek, doların değer kaybını tetikledi. Dolar endeksi içinde en büyük paya sahip EUR’nun ise 1,2550 seviyesine dayanarak son 3 yılın en yükseğinde geldiğini not edelim. ABD – AB arasında faiz farkı, EUR’nun yükselişini desteklemese de, zayıf dolar argümanı günün ana teması!





Kaynak: Reuters





USD/TL kurunda gerilemeye imkan tanıyoruz ama…



Bir tarafta Dolar’ın genel zayıflığı, öte yandan Güney Afrika Başkanı Zuma’nın istifası ardından şaha kalkan Güney Afrika Randı’nın gelişmekte olan ülkelere pozitif yansıması, içerde de USD/TL kurunda yankı buldu. ABD enflasyon verisi ardından 3,82 seviyesini test eden USD/TL’nin, bu sabah dolar zayıflığına paralel 3,75’li seviyeleri gerilediğini not edelim. TL’deki değerlenmeye rağmen, değer kazancının cılız kaldığını da söylemek gerekiyor. Keza, EUR/TL kuru rekor, sepet kur ise tüm zamanların zirvesinin kıyısında işlem görüyor.



Teknik manada, USD/TL kurunda TOBO (Ters Omuz Baş Omuz) formasyonunun oluşabileceğini düşünmeye başladık. Bu bağlamda, kurun 3,73 seviyelerine kadar sarkma ihtimali de yeniden belirmiş gibi görünüyor. Eğer 3,73’lü seviyeler görülür ve kur yerinden yönünü yukarıya çevirirse, TOBO’nun sağ omuzunun çalışmaya başlayacağına daha da fazla inanacağız. TOBO formasyonları, teknik analizde, yükseliş yönünde algılanır. Bu formasyonun hedefi yeninde 3,98 seviyesine işaret ediyor. Öte yandan, 3,73 seviyesinin altında doğru sarkması, TL‘nin daha da değerlenmesi durumunda, aşağıda daha da derin bir düzeltmenin kartlar arasında olduğunu anlayacak ve TOBO formasyonu iptal olacaktır.



ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile USD/TL kuru arasında ciddi bir korelasyon bulunuyor. % 3 seviyesinin kıyısında olan ABD Doları’nın piyasa faizine göre pozitif ayrışan USD/TL kurunun, bu ayrışmayı kapatacağı beklentisi, analizimizin arkasında yatan ana neden (temel veya argüman) olarak da görülebilir. Hülasa, USD/TL kurunun, pozitif ayrışmasının uzun soluklu olmayabileceğini düşünüyoruz. 3,73’lü seviyeler, kura açık riskli pozisyonları hafifletilmesi için kollanabilir.

TCMB haftalık banka ve para istatistiklerini yayımladı



TCMB’nin her Perşembe günü yayımladığı haftalık rapora göre, Bankalardaki DTH (döviz tevdiat hesapları) (yabancı para cinsinden mevduatlar) son 3 haftadır gerilemeye devam ediyor. 2-9 Şubat haftasında, USD/TL kurunun 3,73’ten 3,84’e yükseldiği dönemde, bankalardaki DTH 1,6 milyar dolar azaldı. Son veri, kurun yükselmeye devam etmesi durumunda, yurtiçi yerleşiklerin döviz bozmaya devam edebileceğini gösteriyor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat stokunun bir yıllık zaman diliminde 20 milyar artmış olduğunu da not etmek gerekiyor.

