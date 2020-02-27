Küresel mali piyasalar güne bozuk başladı

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para-borsa analizi şöyle:
- Küresel mali piyasalarda hava bu sabah yine bozuldu.
- Virüs krizinin ABD cephesinde “epidemic - salgın” boyutun da ele alınması ardından bu sabah küresel mali piyasalar günü oldukça moralsiz karşılıyor.
- Virüse yenik düşen sayısı 2,422 olurken, toplam enfekte sayısı 78,604’e ulaştı. Virüs 28 ülkede hissedilirken, Güney Kore ve İtalya can kayıpları sırasında ilk iki sırada yer alıyor.
- Virüsün olumsuz piyasa yansımasının devam etmesine paralel bu sabah güvenli limanlara yönelik alım isteğinin de yeniden tırmandığını not etmek gerekiyor.
- ABD gösterge borsası Dow Jones son 9 günden %9 düştü. Biraz daha iyi anlatmaya çalışalım. 2019 sonu market capitalization (piyasa değeri) 8,3 trilyon dolar olduğu düşünülerse, 9 günden 747 milyar dolar eridi. Daha da basitleştirelim, Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası toplamı kadar değer yok oldu.
- Öte yandan, Brent cinsi petrolün varil fiyatı son 33 günde %27 düştü. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi %1,29 ile tarihi dip seviyelere geriledi. Altının ons fiyatı 1,630 seviyesine kadar gerilemesi ardından bu sabah yeniden piyasa tansiyonunun artması ile 1,650’li seviyelere yükseldi (bakınız grafik)
- Analiizn devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
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