Küresel hava toparlanıyor. İçerde gözler USD/TRY 5,9850 seviyesinde

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa ve bosa analizi şöyle:
- Dün güne olumsuz bir başlangıç yapan küresel piyasalarda bu sabah daha iyimser bir hava görülüyor.
- Yılbaşı tatilinden dönen ve günler sonra açılan Şangay borsası, günlerin getirdiği negatif enerjiyi dün dışarı vururcasına bir günden %8 değer kaybederken, günün de oldukça olumsuz başlamasına neden oldu.
- Çin’de patlak veren koronavirüsü ile ilgili gelişmeler piyasaların merceği altında kalmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 425’e ulaştı. Çin dışında da ölüm vakaları görülürken, temkinli hava piyasaların ana teması olmaya devam ediyor. Virüs nedeniyle, Çin’in 2020 büyüme hedefini düşürmeyi değerlendirdiğini okuyoruz.
- Güne, Çin borsasının çakılması ise dün oldukça olumsuz başlayan küresel piyasalarda, günün ilerleyen saatlerinde bir nebze de olsun dengelenme eğilimi görüldü. ABD’de beklentilere göre olumlu devam eden şirket karlılıklarının koroonavirüs endişelerini baskılaması ile, ABD borsaları geceyi yükselişle tamamladı.
- Sabah saatlerinde Asya piyasalarında da toparlanma eğilimi görülüyor. Şangay borsası dünkü sert çakılma ardından bu sabah %1 civarında artıda işlem görüyor. Asya genelinde yükseliş eğilimi bir nebze de olsun riskli aktiflerde toparlanmaya işaret ediyor.
- Her ne kadar piyasa cephesinde mehter takımı misali dengeler oldukça değişken ve hassas olsa da, bu sabahın hikayesi olumlu bir başlangıç olarak yorumlanabilir.
- Güvenli limanlara hücum isteğinin de biraz azaldığının da not edelim. ABD 10 yıllık devlet tahvili getirileri %1,55 düzeylerinde göreceli düşük seyrini korusa da, altının ons fiyatı 1,570 seviyelerine gerileyerek yükseliş yönündeki trend çizgisini aşağı yönlü kırıyor (bakınız grafik).
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