Kurban bayramının büyüsü: Tarih tekerrürden mi ibaret?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Türk mali piyasalarında olumu hava bayram tatili öncesinde korunmaya devam ediyor.USD/TRY kuru dün 5,45 seviyesine kadar gerileyerek son 6 gündür kesintisiz bir şekilde değer kazanarak Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi
- Gerek TCMB’nin faiz indirim döngüsünde olmasının yarattığı tahvil piyasasındaki ralli, gerekse de, önde gelen merkez bankalarının daha gevşek para politikasınageçmesi, TL ve TL cinsi varlıklar açısından destekleyici bir ortam sunuyor
- Her ne kadar küresel hava ticaret savaşlarının gölgesinde bozuk seyretse de,Merkez Bankalarının yeniden devreye gireceği beklentisi, yakıtını, ucuz, bol ve uzun vadeli paradan alan piyasaları yine motive etmişe benziyor. Havanın destekleyici olması, içerde TL’yi bir müddet daha desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz
- Öyle ki, bu sabah itibarı ile FED’den 18 Eylül toplantısına yönelik 25 baz puan faiz indirimi beklentisi %68,8 ; 50 baz puan ise %31,2 ile fiyatlanıyor
- Özellikle, bayram tatilini TL avantajının serinletici gölgesinde geçirmek isteyen yatırımcılar bir tarafta, TL lehine kaleme alınan yurtdışı menşeili raporların da etkisini diğer tarafta son günlerde hissediliyor
- Özellikle, Rus Rublesi (RUB) sat TL al, Güney Afrika Randı (ZAR) Sat TL al, önerileri ile yazılan raporlarının önde gelen adı büyük kurumlar tarafından ardı ardına patlatıldığını görüyoruz. Lakin, ZAR/TRY paritesinde farklı bir hikaye görüyoruz! (bakınız grafik).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.