Kur Savaşları: Sabah menüsünde Pekin ördeği var

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
25 Temmuz olağan PPK toplantısında TCMB’nin 425 baz puan faiz indirimi ardından FED’in de hafta içi imdada yetişmesi ile Türk Lirası Cuma gününe kadar olan süreçte dolar karşısında %2,5 değer kazanarak gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi oldu (benzer dönemde Güney Afrika Randı %4,26 değer kaybetti)
- Öte yandan, geride bıraktığımız hafta, FED Başkanı Powell’in gönülsüz faiz indiriminedeniyle hafta sonuna doğru derinleşen riskten kaçış eğilimine paralel neredeyse tüm gelişmekte olan ülke para birimleri ve devamında ABD borsaları haftayı değer kaybederek tamamlarken, Türk Lirası dolar karşısında bir miktar daha değer kazanarak Cuma günü 5,5490 seviyesinden günü tamamladı
- Lakin, bu sabah farklı bir dünya ile karşı karşıyayız. Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşının kızışması üzerine yatırımcılar Japon Yen’i, ABD tahvilleri ve altın gibi güvenli limanlara akın etti. Diğer bir deyişle, “risk mode: off” oldu
- ABD Başkanı Trump’ın Çin’den ithal 300 milyar dolar tutarındaki ürüne 1 Eylül’den itibaren %10 ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından, bir aylık ticaret ateşkesinin bittiği gerekçesiyle küresel piyasaları haftayı tedirgin karşılıyor
- Asya borsaları 9 ayın en büyük günlük düşüşünü kaydetti.Güvenli liman edasıyla alımlara sahne olan ve değerlenen Japon Yen’i (dolar Yen karşısında yedi ayın en düşük seviyesine geriledi), ihracat odaklı ekonomiye zarar vereceği beklentisi ile ihracatçı şirketlerin değer kaybetmesi ile gösterge endeks Tokyo borsası günü %2,3 düşüşle tamamlıyor
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.