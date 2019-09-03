Kur krizi üzerinden 12 ay geçti. Hala imalat sanayi büyümeye geçemedi

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Dün TÜİK tarafından açıklanan büyüme verileri, yılık bazda beklentilerin altında daralmaya işaret ederken, büyümenin öncü göstergesi olarak takip edilen PMI endeksi, her ne kadar 17 aydır devam eden daralmanın hız kestiğine işaret etse de, büyümeye geçmede sancılı bir sürecin bizleri beklediğine işaret ediyor (bakınız grafik)
- Küresel cephede ise gündem riskten kaçışa işaret etmeye devam ediyor. ABD’nin pimini çektiği ticaret savaşlarına Çin’in Yuan’ı devalüe ederek cevap vermesi, anlaşmasız Brexit ihtimalinin yarattığı büyük soru işaretleri ve nihayetinde gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altına alma potansiyeli taşıyan Arjantin ekonomisinde yaşanan türbülans ve sermaye kontrolleri…
- Dün bu negatif gündemin gölgesinde güne bir miktar temkinli başlayan USD/TRY kuru, sabah saatlerinde 5,84 seviyesini bir kez daha sınaması ardından günü son günlerde alıştığımız 5,79-5,84 bandı içerisinde gezinerek tamamladı
- ABD ve Çin’in karşılıklı olarak yeni ticaret tarifelerini yürürlüğe koyması ardından ABD borsalarının vadeli işlemleri ekside seyrediyor. Yeni gün başlangıcında Asya açılışı göreceli olarak yatay bir seyri görüyoruz
- Bugün açıklanacak ABD ISM imalat sanayi endeksi, ticaret savaşlarının ABD’ye olan etkisi açısından takip edilecek
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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