banner107
Zehir saçan hayvanlar
Zehir saçan hayvanlar
37 0
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
Son dakika: Karakurt hayata tutunamadı
668 0
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
Arif Salih Kırdağ sahneye çıktı
99 0
Zirvede güç birliği
Zirvede güç birliği
33 0
“İptale anlam veremedik”
“İptale anlam veremedik”
47 0
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
39 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
256 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
121 0
banner82
banner147

Küçükbaş Hayvan Ödemeleri yapıldı

banner27

Küçükbaş Hayvan Ödemeleri yapıldı
banner137

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Ocak-Haziran dönemi küçükbaş hayvan ödemelerini yaptı. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 2018 Ocak-Haziran dönemi Küçükbaş Hayvan Ödemeleri için, 3 bin 367 üreticiye toplam 12 milyon 041 bin 022,50 TL’lik ödeme yapıldı. 
Üreticilerin hakedişlerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği kaydedildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.