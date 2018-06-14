Küçükbaş Hayvan Ödemeleri yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Ocak-Haziran dönemi küçükbaş hayvan ödemelerini yaptı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 2018 Ocak-Haziran dönemi Küçükbaş Hayvan Ödemeleri için, 3 bin 367 üreticiye toplam 12 milyon 041 bin 022,50 TL’lik ödeme yapıldı.
Üreticilerin hakedişlerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden alabileceği kaydedildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 Ocak-Haziran dönemi küçükbaş hayvan ödemelerini yaptı.