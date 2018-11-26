KTTO, Asya Pasifik Ekonomi Zirvesi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), 32. Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) işbirliğiyle düzenlenen ekonomi zirvesine KTTO Başkanı Turgay Deniz ve Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan Engelkıran katıldı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, KTTO Başkanı Turgay Deniz, Asya Pasifik bölgesinin önümüzdeki yıllarda dünya ticaretinin odak noktası olacağına dikkat çekti.

Deniz, bu tür etkinliklere gerek gözlemci, gerek misafir olarak katılım gösterdiklerini, kendilerini Kıbrıs Türkü’nün bayrak taşıyıcısı olarak tanımladıklarını kaydetti.

Zirvenin önemine dikkat çeken Deniz, “Asya Pasifik ülkeleriyle işbirliği kurmak, ticaret odaları vasıtasıyla işbirlikleri geliştirmek, o ülkelerin bundan sonraki hem ithalatlarında hem de ihracatlarında en önemli payı alacaktır” ifadelerini kullandı.



